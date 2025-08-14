5590 Снимка: РИОСВ-Смолян

Мечка, разхождаща се в градския парк на Троян в близост до централната част на града, стресна ранобудни минувачи тази сутрин, съобщиха от местната администрация.

Животното е било забелязано в парк "Капинчо" - любимо място за разходки на местните жители и гостите на Троян. Мечката се е изкачвала по стълби, водещи към близкия парк-хотел.

Веднага е подаден сигнал на тел. 112, след което кметът на Община Троян Донка Михайлова е уведомила началника на полицията Ивайло Славков, както и директора на Държавното горско стопанство инж. Красимир Цанин.

Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите.

Общинската администрация информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на село Терзийско.

От местната администрация призовават гражданите на Троян и гостите на града да се движат с повишено внимание в упоменатите райони, да не се приближават до животното при евентуална среща, както и незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение, ако забележат мечката.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.