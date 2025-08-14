Отразява ли се поскъпването на храните на семейния ви бюджет?

Продължава тенденцията на поскъпването на хранителните продукти, превръщайки пазаруването в ежедневно изпитание за някои български домакинства. Въпреки че темповете на инфлация се забавят, данните от официалната статистика и пазарните анализи потвърждават, че цените остават трайно високи и продължават да се покачват.

Според последните данни на Националния статистически институт само през май 2025 г. храните и напитките са поскъпнали с 0.5% спрямо предходния месец, а през юни е отчетено ново увеличение от 0.1%. Анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата от началото на август също показва увеличение на потребителската кошница с 1 лев само за седмица, като тя вече достига 98 лева.

През август се наблюдава поскъпване на едро при доматите, краставиците, свинското месо и киселото мляко. Въпреки че България все още е сред страните с по-ниски ценови нива в ЕС, при храните, особено при млечните продукти, маслото и яйцата, цените опасно се доближават до средноевропейските.

В отговор на тази тревожна тенденция правителството предприе създаването на държавно дружество "Магазин за хората" ЕАД. С капитал от 10 милиона лева, новата структура цели да осъществява търговия с приоритет на български стоки на достъпни цени, като развива и социално ориентирана търговия в по-малките населени места. Идеята е стоките да се предлагат с минимална надценка, което да облекчи крайния потребител.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ: