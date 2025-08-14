"Няма как да се разчита изцяло на летния период, когато няма студенти, да бъдат правени тези ремонти", заяви Ангел Стойков

Около 10 блока с общежития на различни университети ще бъдат в ремонт при следващата настанителна кампания. Това заяви пред БНР Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети.

От 2020 г. датират програмите за ремонт на студентските общежития за около 300 млн. лв.

"Надявам се до 2027 г., когато би трябвало да приключи програмата, всички тези 300 млн. - те са разделени в 2 програми - първата е за 98, а втората е за 200 млн., да бъдат вкарани за ремонт на студентските общежития. Малко под половината от студентските общежития в цяла България вече са в процедури, вече изцяло ремонтирани. На територията на България има малко над 150 студентски общежития, като не всички от тях са обитаеми, и влизат по тази програма, но се надявам малко над половината след програмата да бъдат с добри европейски условия, на които студентите да се радват", коментира още Стойков.

Всички университети усвояват средствата чрез обществени поръчки, напомни Стойков и обясни, че понякога обществените поръчки забавят процедурите. По думите му на много места университетите изпитват затруднения, защото процедурите биват обжалвани от участници. Същевременно има и нелоялни фирми.

"Нелоялните практики от страна на фирмите, които ремонтират студентските общежития, забавят самата процедура", добави той.

По думите му ремонтите продължават между 360 и 380 дни. В момента излизат блокове, които са изцяло ремонтирани и ще влязат в легловата база на съответните университети, посочи Стойков. "Няма как да се разчита изцяло на летния период, когато няма студенти, да бъдат правени тези ремонти".

Остават още общежития, които също имат нужда от ремонт, каза той и изрази надежда програмата да продължи.

Условията в ремонтираните общежития са прекрасни, подчерта Стойков. И отбеляза, че квартирите в София са 10 пъти по-скъпи от студентското общежитие. В тази връзка той съобщи, че се забелязва все по-голям интерес сред студентите към живеенето в общежитие.

Стойков апелира студентите да пазят създадените добри условия в общежитията.

