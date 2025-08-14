Училищен автобус от Тексас, превозващ повече от 40 ученици, се преобърна, след като се отклони от пътя в първия учебен ден, при което бяха ранени няколко ученици, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Снимка: AP/БТА

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Най-малко един човек е с опасност за живота, а други двама са с потенциално животозастрашаващи наранявания, заяви по време на пресконференция Кевин Паркър от службата за спешна медицинска помощ в окръг Остин-Травис, цитиран от БТА.

Снимка: AP/БТА

Автобусът се е движел по участък от двулентов път, когато се е отклонил от дясната страна "по неизвестна причина" и се е преобърнал, заяви сержант Били Рей от Департамента за обществена безопасност, като добави, че властите все още разследват причината за катастрофата.

Снимка: AP/БТА

Видеозапис от мястото на инцидента показва, че жълтият училищен автобус е на една страна до пътя с повреден покрив и няколко счупени прозореца.

Служители на училището и на службата за спешна помощ заявиха, че в автобуса е имало 42 деца, а шофьорът е сред 12-те души, които са били транспортирани до болници.

Снимка: AP/БТА

Длъжностните лица не съобщават дали лицето с животозастрашаващи наранявания е ученик или е шофьорът.

