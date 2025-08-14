Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите заяви, че освобождаването обхваща трансакции, които "обичайно са инцидентни и необходими за присъствието или подкрепата на срещи в щата Аляска между правителството на Съединените американски щати и правителството на Руската федерация".

Паузата ще остане в сила до 20 август, добави OFAC.

През последните години Вашингтон наложи широк спектър от санкции на руски длъжностни лица и компании, най-вече заради агресивната война на Москва срещу Украйна.

Тези мерки биха могли да възпрепятстват пътуването до Аляска на участниците в преговорите.

