Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите заяви, че освобождаването обхваща трансакции, които "обичайно са инцидентни и необходими за присъствието или подкрепата на срещи в щата Аляска между правителството на Съединените американски щати и правителството на Руската федерация".
Паузата ще остане в сила до 20 август, добави OFAC.
През последните години Вашингтон наложи широк спектър от санкции на руски длъжностни лица и компании, най-вече заради агресивната война на Москва срещу Украйна.
Тези мерки биха могли да възпрепятстват пътуването до Аляска на участниците в преговорите.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
