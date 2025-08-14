Русия съобщи за атака с дрон по многоетажен жилищен блок в центъра на Ростов на Дон. При удара са ранени 13 души, двама от които са сериозно пострадали и са в тежко състояние, съобщи губернаторът на Ростовска област Юри Слюсар, цитиран от ТАСС.

По думите му карат ранените към болници в града. Евакуирани са над 50 души, разрушен е покривът и няколко апартамента в сградата. По неофициална информация от Телеграм" става въпрос за разрушени поне 10 апартамента. Избити са и прозорците на съседни блокове от ударната вълна.

Среднощни атаки с жертви и ранени из цяла Украйна, Москва е свалила 27 дрона в руски области
Виж още Среднощни атаки с жертви и ранени из цяла Украйна, Москва е свалила 27 дрона в руски области

Любителски кадри, разпространени в "Телеграм", показват мига, в който безпилотникът лети и се забива в жилищния блок, недалеч от булевард "Ворошилов".

Атаката вероятно е извършена от безпилотник "Лютий", който е стандартен ударен дрон на украинските въоръжени сили, натоварен с до 50 кг взрив, еквивалентна на тротил, пише Телеграм каналът "Ридовка". Според очевидци, но без да е потвърдено от властите, дронът, с който е извършено нападението, е бил от самолетния тип "Аеропракт".

Ударът с дрон в Ростов на Дон идва само ден преди срещата на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп в Аляска, а от Москва вече оповестиха твърдение, че в навечерието ѝ се очаква голяма провокация от украинска страна. 

Според изявлението на руските власти те разполагат с информация за готвен удар от Украйна в гъсто населен жилищен район на Харков, който да бъде приписан на Русия, предаде ТАСС.

Седем дрона са унищожени с днешна дата над Белгородска област, съобщиха от МО на РФ. На територията на целия регион е обявена ракетна опасност.  Двама граждани пък са ранени в Брянска област в резултат на атака на украински дронове, съобщиха местните власти.

От военното министерство на РФ съобщават, че за последното денонощие са превзели Суворово и Никаноровка на територията на Донецкка област. Противовъздушната отбрана е прехванала унищожила 9 авиобомби, 4 снаряда "Хаймърс" и 240 дрона, пише ТАСС.

