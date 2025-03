Една от лимузините на Владимир Путин избухна в пламъци след огромна експлозия на улица до централата на ФСБ на "Любянка" в Москва, съобщават на интернет-страниците си редица британски издания. Предполага се, че той е започнал в двигателя на автомобила.

Публикувани кадри показват, че огънят е тръгнал от двигателя на автомобила, но бързо след това огънят обхваща и интериорът на колата. Докато черен дим обхваща улицата, персоналът от околните ресторанти се втурва навън, за да се опита да помогне, преди спешните служби да пристигнат на мястото.

Видеокадри разкриват степента на щетите, показващи, че задната част на автомобила е силно повредена от бушуващият пожар.

Не е известно кой е бил зад волана на колата, нито какво е предизвикало експлозията, но хората в нея не са пострадали, посочва вестник "Сън".

Става дума за лимузина"Аурус Сенат", чиято стойност е 275 хиляди паунда, отбелязва британското издание.

#breakingdown15: A luxury limousine from Putin's personal motorcade just BLEW UP in Moscow—mere blocks from FSB HQ. Assassination attempt or something else? The Kremlin’s on edge tonight. #Putin pic.twitter.com/HLJmHJC4F8