Техниката на руския лидер е да лъже и да печели време, предупреждава бившият френски президент Франсоа Оланд

Доналд Тръмп и Владимир Путин имат зад гърба си цяла история на странни срещи.

Първата бе в Германия, когато Тръмп конфискува записите на преводача си, за да скрие всякакви доказателства за това, което се е случило в стаята. Имаше и среща във Виетнам, където Тръмп прие за чиста монета твърдението на Путин, че Москва не се е намесвала в изборите през 2016 г. И имаше среща в Хелзинки, където Тръмп постави под съмнение анализа на собствените си разузнавателни служби, предвид категоричното отричане на Путин, припомня в. "Файненшъл Таймс".

Сега, докато двамата лидери се готвят за първата си лична среща откакто Тръмп се върна в Белия дом, политиците и анализаторите се подготвят за нестандартна среща, на която Тръмп ще изглежда по-малко обременен, отколкото беше през първия си мандат.

Мнозина се опасяват, че ако предишните срещи са някакъв показател, то Путин, опитен агент на КГБ, превърнал се в диктатор, ще вземе надмощие - а не обратното.

"Няма как да се премине от липса на напредък към среща на върха, която да сложи край на войната за по-малко от седмица", казва Самуел Чарап, старши политолог в Rand Corporation. "Но Тръмп има тази неизменна вяра в собствената си харизма и способност да убеди колегите си в това, което смята за логично и правилно", допълва той, цитиран от изданието.

Бившият френски президент Франсоа Оланд, който през 2015 г. съвместно с тогавашния германски канцлер Ангела Меркел и Путин ръководеше мирните преговори за Украйна, отправя предупреждение към американския президент: "Техниката на Путин е професионалното лъжене".

"Тръмп би било добре да покаже, че има подробни познания за ситуацията на място", казва Оланд пред вестника.

Когато Тръмп и Путин се срещнаха за първи път през юли 2017 г., американският лидер беше обременен от разследването за предполагаема руска намеса в изборите и взаимната предпазливост между Тръмп и неговите собствени съветници по външна политика.

Двамата президенти се видяха в кулоарите на срещата на Г-20 в Хамбург, придружени от руския външен министър, тогавашния държавен секретар на Тръмп и двама преводачи. По-късно Тръмп е взел записките на преводача си и го е помолил да не разкрива на никого съдържанието на срещата.

След това, по време на вечерята същата вечер, Тръмп е отишъл при Путин за разговор насаме - само с преводача на Путин и без присъствието на американски официални лица.

На следващата им среща на форума за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион във Виетнам през ноември същата година, Тръмп повтори твърденията на Путин, че Русия не се е намесвала в изборите в САЩ.

Двамата имаха още една лична среща в Хелзинки през юли 2018 г., на която присъстваха само техните преводачи. Когато на пресконференция беше попитан дали вярва на собствените си разузнавателни агенции или на руския президент, Тръмп отговори, че вярва и на двете страни, но добави: "Президентът Путин казва, че не е Русия. Не виждам никаква причина да е така."

Двамата се срещнаха отново, неофициално, в кулоарите на срещата на Г-20 в Буенос Айрес по-късно същата година, където Тръмп отново не взе със себе си преводач или човек, който да води бележки.

Срещата на върха тази седмица представлява последната възможност за Тръмп да преосмисли отношенията си с Путин и да заеме по-твърда позиция спрямо руския президент. Малко хора очакват, че той ще се възползва от нея, коментира "Файненшъл Таймс.

"Путин ще се опита да убеди Тръмп, че [руската] позиция е по-добра, отколкото е в действителност. За Тръмп е много по-важно да сключи тази сделка и да я обяви за своя нова победа за поддържането на мира", казва Кирил Рогов, социолог и гостуващ изследовател в Института за хуманитарни науки във Виена. "Това не води до нищо, но Тръмп избягва необходимостта да предприеме решителни действия", казва още той.

Оланд, който е прекарал 17 часа в столицата на Беларус през февруари 2015 г., за да сключи така нареченото споразумение Минск 2 за прекратяване на огъня в източната украинска област Донбас, смята, че Путин вероятно ще печели време.

"Той не бърза. Знае, че ще бъде на власт и след месец, и след две години, може би до края на живота си. Тръмп бърза, защото е обещал да разреши всички конфликти в света и иска резултати", казва бившият френски президент пред "Файненшъл Таймс".

Дългите отклонения също бяха характерни, спомня си Оланд. "Путин ще започне срещата, като разкаже цялата история. Това може да отнеме час, дори повече, ако не го прекъснеш. Руският метод на преговори е, че те трябва да продължат дълго, но без да се случва нищо особено", казва той.

"Но в крайна сметка той винаги предлагаше отстъпка - посредничество, друга среща, работна група - за да може другата страна да каже: "Вижте, Путин се е променил малко."

Изричането на явни лъжи също е един от триковете на руския лидер, казва Оланд. Например Путин е настоявал, че няма контакти с проруските сепаратисти в Източна Украйна, въпреки че ги финансира и подкрепя военно. "Беше толкова голяма лъжа, че беше впечатляващо", казва Оланд.

Германски дипломат, участвал в преговорите в Минск, описва Путин като "един от най-умелите преговарящи". "Той познава всички теми, правните аргументи в детайли, но винаги манипулира фактите. Трябва да познаваш фактите толкова добре, колкото и той."

Но фактите не са силната страна на Тръмп, казва той. В началото на 2017 г. Меркел организира телефонен разговор с американския президент, за да му обясни как Путин отказва да изпълни Минското споразумение. Тръмп просто казва "благодаря" и затваря телефона. По-късно американски съветници казват на екипа на Меркел, че Тръмп е бил ядосан, защото тя му е държала лекция. "Не само че не обича фактите, но има и свои предразсъдъци, а Путин знае това", каза дипломатът.

В мемоарите си Меркел пише, че тя и Тръмп "говореха на две различни нива: Тръмп на емоционалното, а аз на фактическото".

Путин има "много структурирана, много педантична недобросъвестност", казва бивш френски съветник от преговорния екип на Оланд. Когато руският лидер отказва да приеме външен мониторинг на украинско-руската граница, той "твърдеше, че тя не е нарушена", казва съветникът. "Но разбира се, това е защото руснаците я пресичаха, когато им се искаше", допълва той.

За срещата в Аляска съветникът казва: "Руснаците няма да сключат сделка. Путин просто иска Тръмп да спре да подкрепя Украйна, което и без друго е естествената нагласа на Тръмп."

Социологът Рогов смята, че Путин може да е по-заинтересован от преговорите, отколкото преди, тъй като руската лятна офанзива в Украйна е по-малко успешна от миналогодишната. Перспективата Тръмп да отблъсне Индия като купувач на раски петрол с заплахата от мита допълнително е затруднила Путин, допълва той.

В сравнение с първия си мандат, когато Тръмп беше ограничаван от Конгреса и от длъжностни лица, които се опитваха да поставят ограничения на отношенията му с Путин, сега американският президент се сблъсква с по-малко контрол върху властта си. Републиканските законодатели са уплашени, а апаратът за външна политика е изключен от играта. "Нищо не го ограничава", казва високопоставен американски служител, пожелал анонимност.

Тръмп и неговият специален пратеник Стив Уиткоф ръководят операцията като двама "административни служители", казва Андрю Вайс, вицепрезидент на фонда Карнеги за международния мир.

"Сега имаме Тръмп без ограничения или противовеси в собствената му администрация, който седи на масата за преговори с Путин, който от около десетилетие е в положение, в което няма равни в непосредственото си обкръжение", казва още Вайс, цитиран от "Файненшъл Таймс".

