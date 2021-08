Властта в Афганистан е в ръцете на талибаните от няколко дни. След превземането на столицата Кабул на 15 август най-важното събитие за фундаменталисткото движение бе тържественото посрещане на Абдул Гани Барадар - лидерът с най-голям авторитет сред талибаните.

Качен на американски военен самолет C-17A, принадлежащ на катарските ВВС, Абдул Гани Барадар пристигна тържествено в Кабул преди два дни. Очаква се много скоро той да поеме официално властта в страната.

Кой е Абдул Гани Барадар?

Роден през 1968 година в южната част на Афганистан, лидерът на талибаните принадлежи към етническото мнозинство на пущуните, от които произхождат и голяма част от бойците и привържениците на движението.

Още като тинейджър той се сприятелява с Мохамед Омар - един от най-влиятелните муджахидини, който по-късно става основател на движението на талибаните и президент на страната в периода 1996-2001 година.

Именно Омар дава прякора Барадар, превърнал се в име на Абдул Гани. На български барадар може да се преведе като брат.

#BREAKING: #Taliban released a video showing moment of arrival of its leader Mullah Baradar at #Kandahar. He arrived on-board A7-MAP, a C-17A of #Qatar Air Force. His arrival onboard the airplane is symbolic because #Qatar is behind all the chaos taking place in #Afghanistan now. pic.twitter.com/yzXJp08Pii