Няма опасност за населението на близкото село. Ще работим цяла нощ за разчистване на терена и овладяване на ситуацията, каза транспортният министър

Двадесет от недерейлиралите цистерни и един локомотив от катастрофиралата край симеоновградското село Пясъчево товарна влакова композиция вече са изтеглени от едната страна. Това каза на мястото на инцидента вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. От другата страна на композицията също са изтеглени една цистерна с дизелово гориво с локомотив, добави той.

Около 5:25 часа в непосредствена близост до населеното място, дерайлираха 13 от вагоните на товарна влакова композиция с 34 вагона с два локомотива на частния превозвач "Булмаркет". Осем от излезлите от жп релсите съоръжения са цистерни с дизелово гориво, които след разхерметизиране са се възпламенили.

Министър Караджов посочи, че фирмата превозвач, собственик на композицията - "Булмаркет", е изпратила автовози за претоварване на остатъчното гориво. Продължава охлаждането на преобърналите се цистерни с цел да се предотврати ново запалване.

Изцяло преобърнати са 13 от 34-те цистерни, които се изтеглят също от релсовия път с тежка верижна техника. На място помагат близо 50 служители на Национална компания "Железопътна инфраструктура", допълни той. Дейността се извършва изключително внимателно, тъй като все още от някои от цистерните изтича дизел, каза министърът.

Утре ще започне възстановяване на железопътните релси, които в участък от около 50 метра са тотално разрушени, ремонтирани заедно с контактната мрежа ще бъдат общо около 200 метра, поясни Караджов. Според прогнозата му теренът ще е напълно готов за отваряне поне след две денонощия.

"Ще работим и на изкуствено осветление цяла нощ, докато не се разчисти теренът изцяло и не се овладее напълно ситуацията", коментира министърът.

Няма опасност за населението на близкото село Пясъчево. На място действията на екипите на пожарната се ръководят от директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов.

"Институциите действаха изключително професионално и в синхрон, с което не се допусна разрастване на пожара край село Пясъчево", съобщи по-рано днес заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов от мястото на инцидента.

"С професионалните действия на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за по-малко от два часа е овладян пожарът. Реакцията на пожарна безопасност, БДЖ, НКЖИ, "Мини Марица-изток", на превозвача, на областния управител и местната власт е изключително адекватна и бърза. Местната власт осигури допълнителни водоизточници, БДЖ - локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони. Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, "Мини Марица-изток" предоставиха тежка техника за обезопасяване на периметъра", обобщи Гроздан Караджов.

Той подчерта, че в нито един момент не е имало опасност за хората от близките населени места.

"Това, което знаем от машинистите, е, че е имало някакъв голям тласък и е произтекла катастрофа. Други данни едва ли някой ще може да ви даде на този етап. Тук ограничението е за 60 км/ч. Не е възможно от първичен оглед да се каже с каква скорост се е движил влакът. Не вярвам да има сериозен машинист в България, който не би спазил скоростта".

Това е вторият тежък инцидент с влак, собственост на русенската фирма "Булмаркет". В края на 2016-а година влакова композиция с газ дерайлира на гара Хитрино, близо до Шумен, а част от цистерните от нея се взривиха. При инцидента седем души загинаха, а 29 бяха ранени.

В отговор на въпрос дали днешната катастрофа има връзка с инцидента край Хитрино, Караджов заяви: "Нито един разумен човек не може да направи връзка с Хитрино в момента. Няма нито един белег от огромното произшествие, което се случи в Хитрино".

Разследването на произшествието ще се извърши от следствените органи и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, които вече са на терен.

Управителят на "Булмаркет" Даниел Неделков заяви пред БНР, че влакът се е движел със скорост под максимално допустимата. По думите му два от вагоните, които не са засегнати, имат записващи устройства и това ще помогне за изясняване на точните причини.

Машинистите са описали, че при управлението на влака са усетили нередност, скъсване на въздухопровода и дерайлиране на вагони, от втори вагон назад, че е възникнал пожар и са се евакуирали.

Преди инцидента не е имало проблеми с железния път, посочиха за БНР от НКЖИ. Лицензът за превоз на товари е бил преразгледан и одобрен от транспортния министър Гроздан Караджов през март тази година.

От Министерството на транспорта уточниха, че "Булмаркет" има валиден европейски сертификат за безопасност, който касае превоза на горива и ново разрешително за 5 години. До момента причините за инцидента не са ясни.

"Като гледам картинката колко е трагична, просто не ми се говори. Не може да се коментира, преди да се измести подвижният състав, който е поне на релсите", каза Бойчо Скробански - председател на Националния борд за разследване на жп произшествия.

Леко завишени нива на концентрация на бензен във въздуха са отчетени при анализа на окончателните резултати от измерванията край село Пясъчево в района на влаковия инцидент, съобщи за БТА изпълняващият длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково Тонка Атанасова. Тя поясни, че отчетените нива се дължат на изгаряне на дизелово гориво при инцидента, при който рано тази сутрин осем цистерни от товарна композиция дерайлираха и се възпламениха в близост до населеното място. Сигналът в РИОСВ-Хасково е получен към 6:00 часа.

