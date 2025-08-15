Откриха мъртви делфини на плаж в Шкорпиловци (снимки)
В екоинспекцията са подадени два сигнала
Мъртви делфини са забелязани на южния плаж на Шкорпиловци от плажуващи вчера и днес. Екип на БТА е заснел три тела на морските бозайници, които са били от различни видове.
От екоминистерството съобщиха, че в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини на плажната ивица в Шкорпиловци. Единият сигнал е подаден на 14 август, а другият на 15 август.
"Днес е изпратено писмо до Община Долни чифлик за извършване на проверка за премахване и обезвреждане на мъртвия делфин според издаденото разрешително №812/19.11.2019 г. (от МОСВ за разпореждане със защитени видове)", уточняват от МОСВ
В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит и премахнат от плаж в курортен комплекс Златни пясъци. Подобни случаи имаше и по плажовете на Южното Черноморие - в Китен и Лозенец.
В началото на март морето също изхвърли мъртъв делфин от вида Афала на ивицата на плаж Алепу край Созопол.