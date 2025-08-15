Собственикът на аудито, което влезе през прозореца на автобус на градския транспорт в София, не познавал 21-годишния шофьор Виктор Илиев. Това обяви самият той пред NOVA.

Войната по пътищата

"Не познавам дори момчето, което е карало. Нямам никаква идея. Колата съм я дал на друг човек за ползване. Нямам идея как, защо е дадена на този келеш като цяло. Аз нямам никаква идея наистина, разбрах сутринта, когато ми се обадиха от полицията", заявява собственикът на аудито.

"Викат ме в полицията, разпитват ме, аз нямам какво повече да ви кажа", обясни той.

В социалните мрежи Виктор Илиев е споделял клипове с дрифтове на скъпи коли пред храм-паметника "Александър Невски" и пачки с пари.

От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто 21-годишният шофьор има книжка, има редица нарушения.

"Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения", обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на "Пътна полиция" в СДВР.

"Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби", добави Цурински.

От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване.

Жертвата на летящото ауди е единственият пътник в автобуса, разпитват оцелял от колата
Виж още Жертвата на летящото ауди е единственият пътник в автобуса, разпитват оцелял от колата

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1:56 часа тази нощ. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми.

Двама от пострадалите са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

В момента младежът е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи, предава БТА. Виктор е и с повдигнато обвинение и се очаква да поискат постоянния му арест.

ИЗБРАНО
Вкараха в психиатрия гръцката звезда Йоргос Мазонакис Лайф
Вкараха в психиатрия гръцката звезда Йоргос Мазонакис
17325
Страхотни голове и шоу! Арда подари първа голяма европейска вечер на Кърджали Корнер
Страхотни голове и шоу! Арда подари първа голяма европейска вечер на Кърджали
9135
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват Бизнес
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват
4720
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши IT
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши
1558
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар" Impressio
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар"
1418
Заради най-голямата мина в Европа: Шведски град мести църквата си в зрелищна операция Trip
Заради най-голямата мина в Европа: Шведски град мести църквата си в зрелищна операция
958
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица Вкусотии
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица
2213
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
1586
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи Времето
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи
377