Мъжът дал автомобила на друг човек, вече са го викали на разпит в полицията

5143 Снимка: Европейски център за транспортни политики

Собственикът на аудито, което влезе през прозореца на автобус на градския транспорт в София, не познавал 21-годишния шофьор Виктор Илиев. Това обяви самият той пред NOVA.

"Не познавам дори момчето, което е карало. Нямам никаква идея. Колата съм я дал на друг човек за ползване. Нямам идея как, защо е дадена на този келеш като цяло. Аз нямам никаква идея наистина, разбрах сутринта, когато ми се обадиха от полицията", заявява собственикът на аудито.

"Викат ме в полицията, разпитват ме, аз нямам какво повече да ви кажа", обясни той.

В социалните мрежи Виктор Илиев е споделял клипове с дрифтове на скъпи коли пред храм-паметника "Александър Невски" и пачки с пари.

От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто 21-годишният шофьор има книжка, има редица нарушения.

"Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения", обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на "Пътна полиция" в СДВР.

"Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби", добави Цурински.

От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване.

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1:56 часа тази нощ. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми.

Двама от пострадалите са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

В момента младежът е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи, предава БТА. Виктор е и с повдигнато обвинение и се очаква да поискат постоянния му арест.

