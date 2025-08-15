Американският президент му се обади на път към Аляска

137 Снимка: AP/БТА

Преди преговорите с руския президент Владимир Путин в Аляска президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с беларуския си колега Александър Лукашенко. Той благодари на беларуския държавен глава за освобождаването на 16 затворници, а също така обсъди с него възможното освобождаване на още 1300 осъдени. Тръмп не уточни за кого конкретно става дума.

В пресслужбата на Лукашенко съобщиха, че той е поканил Тръмп и семейството му в Минск, а американският президент е приел поканата. Тръмп заяви, че "с нетърпение" очаква среща с Лукашенко в бъдеще.

«Проведох чудесен разговор с дълбоко уважавания президент на Беларус Александър Лукашенко. Целта на разговора беше да му благодаря за освобождаването на 16 затворници. Обсъждаме също така освобождаването на още 1300 затворници. Разговорът ни премина много добре. Обсъдихме много теми, включително посещението на президента Путин в Аляска. С нетърпение очаквам срещата с президента Лукашенко в бъдеще", — написа Тръмп в социалната си мрежа.

В същото време беларуският политолог Дмитрий Болкунец разказа, че е предал на президента на САЩ молба да помогне за освобождаването на политическите затворници. В своя канал в Telegram Болкунец разказа, че днес се е свързал с помощниците на Доналд Тръмп, които са били до президента, и от името на Belarus Democratic Forum и инициативата "Ултиматум" е предал официално писмо с молба за помощ за освобождаването на 1300 политически затворници и повдигане на този въпрос на срещата с Путин.

След това Тръмп се е свързал по телефона с Лукашенко. Тръмп се е съгласил да дойде със семейството си на гости в Минск при Лукашенко, съобщава близкият до беларуския президент канал "Пул Первого".

В съобщението се казва, че Лукашенко и Тръмп са обсъдили въпроси от двустранната програма, регионални теми и ситуацията в горещите точки, включително Украйна.

"Президентът на Беларус покани Доналд Тръмп със семейството му в Минск и тази покана беше приета", съобщава каналът.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.