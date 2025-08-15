5461 Колаж Dir.bg

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Анкоридж в Аляска ще започне в 11:00 часа местно време (22:00 ч. българско), съобщи Белият дом. Преди това бе съобщен по-късен час - 11:30 ч.

Мнозина се питат за какво вече са се договорили Тръмп и Путин - защото иначе нямаше да има среща. Това вече не е просто "среща за проучване на почвата", както американският президент я нарече в началото, пише американското издание Axios.

"Никога не си пожелаваме нищо предварително. Знаем, че имаме аргументи, имаме позиция: ясна, категорична. Ще я изложим. За това вече е направено много по време на посещенията на Стивън Уиткоф, президентът каза това, а Уиткоф говори от името на президента Тръмп. Надявам се, че ще продължим този много полезен разговор", заяви пък междувременно министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, той пристигна за срещата в Аляска с блуза с надпис СССР.

Ако се съди по съобщенията на много западни медии след последния разговор на Тръмп със Зеленски и европейските лидери, то в навечерието на срещата в Аляска президентът на САЩ няма никакви предварителни договорености с Путин по схемата за уреждане на конфликта в Украйна. Тръмп иска лично от него да поиска незабавно и безусловно прекратяване на огъня (при това още преди обсъждането на териториалните въпроси), а ако той откаже, да наложи санкции.

Такова тълкуване обаче противоречи на всякаква логика, коментира украинското издание "Страна".

Ако Тръмп имаше желание още веднъж лично да поиска от Путин примирие и да чуе отговора му, за това би било достатъчно едно телефонно обаждане.

Ако страните са се договорили за среща на ниво президенти, това означава само едно - настъпила е много съществена промяна в ситуацията, която е позволила да се приближат решения, които могат да бъдат оформени (поне предварително) по резултатите от срещата.

С други думи, след визитата на Уиткоф в Кремъл вече има някои споразумения.

Какви могат да бъдат те? По този въпрос се обсъждат три версии.

Първата - Тръмп се е съгласил, че Русия ще получи цялата Донецка и Луганска област, а Путин се е съгласил при това условие да прекрати огъня по цялата линия на фронта. Също така, вероятно, на Украйна ще бъдат върнати завзетите от Русия територии на Харковска и Сумска области, а фронтът в Запорожска и Херсонска области ще бъде замразен на сегашните граници. Тази версия е най-разпространена в западните медии. За нейната актуалност някои медии продължиха да пишат и след разговора на Тръмп със Зеленски и европейците. А изявленията на Тръмп за "последствията" за Русия, ако Путин не се съгласи на мир, са само игра за публиката, за да покаже, че президентът на САЩ "действа от позиция на сила". Официално такъв вариант на сделката (както, впрочем, и други варианти) не бе потвърден нито от Русия, нито от САЩ. Въпреки това Тръмп многократно говори за "размяна на територии", а Зеленски даде да се разбере, че по време на преговорите се поставя изискването за изтегляне на ВСУ от целия Донбас. Но ако тази версия е вярна, то основният въпрос е как да се накара Киев да приеме такъв вариант. Зеленски неколкократно е заявявал (включително и след последния разговор с Тръмп), че не възнамерява да изтегли войските от Донецка област, а всички териториални въпроси и други условия за мирно уреждане ще обсъжда само след прекратяване на огъня.

И в това го подкрепиха европейците. Сред опонентите на Зеленски в Киев обаче се разпространяваше конспиративна теория, че в Киев вече са се съгласили за изтегляне на войските от Донецка област, като това ще бъде оформено например като отстъпление на "по-изгодни отбранителни позиции поради рязкото влошаване на оперативната обстановка". Но за подобни конспирологии засега няма никакви ясни доказателства. Затова, дори ако описаните по-горе споразумения между Москва и Вашингтон съществуват, основният въпрос е - какво ще предприеме Тръмп, за да ги реализира на практика? Ще окаже ли той силен натиск върху Киев и европейците, заплашвайки да прекрати напълно всякаква подкрепа за Украйна (включително и предаването на разузнавателна информация), както и с други мерки? Или просто ще остави ситуацията да се развива по естествен път, постепенно минимизирайки участието на САЩ във войната. И двата варианта са негативни за Украйна, тъй като ще отслабят нейните позиции на бойното поле. Макар и с различна скорост.

Втората версия - Путин се съгласява на прекратяване на огъня още преди каквито и да било териториални разделения и преди изпълнението на други руски условия в замяна на някои отстъпки от страна на Тръмп и САЩ (например - отмяна на санкциите, официално признаване от Вашингтон на руския статут на Крим и т.н.). Тази версия се обсъжда сред украински и западни експерти, но засега няма никакви потвърждения за нея. Дори на ниво "изтичане" в медиите.

Третата версия - Путин и Тръмп са стигнали до споразумение просто да намалят напрежението, което възникна след обявяването на 10-дневен ултиматум. Когато Тръмп заплаши да наложи 100% мита за купувачите на енергоносители от Русия, основните купувачи на руски петрол - Индия и Китай - в отговор отказаха да прекратят покупките си, светът се оказа на ръба на търговска война, от Москва отново се чуха "ядрени" заплахи, на които Тръмп отговори с декларация за готовност за ядрен конфликт - изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия.

По-нататъшното движение по тази спирала носеше огромни рискове за всички участници в процеса. И в крайна сметка Москва и Вашингтон се споразумяха да се оттеглят от границата, отвъд която може да започне неконтролируема ескалация, и да сключат нещо като примирие - САЩ се отказват от въвеждането на мита, а Путин предприема някои стъпки, демонстриращи неговия "стремеж към мир". Приема някаква декларация, утвърждава "пътна карта" или предлага "въздушно примирие". Това няма да спре войната в Украйна, но ще позволи на САЩ и Русия да обявят напредък и ще даде повод да се откажат от твърди мерки един срещу друг. А може би Москва и Вашингтон дори ще предприемат стъпки за нормализиране на отношенията. Например, по отношение на отмяната на някои санкции. Или удължаването на договора за ограничаване на ядрените оръжия. Тази версия е широко разпространена в експертните кръгове.

Въпреки че това противоречи на многократно повтаряните заявления на Белия дом за намерението да се постигне край на войната. Във всеки случай, дори и този вариант да се реализира, той ще означава само "отлагане на въпроса" за известно време, а след това Тръмп все пак ще трябва да направи избор между трите варианта. Да окаже натиск върху Киев, за да направи сериозни отстъпки на Русия за прекратяване на огъня (първата версия). Да окаже натиск върху Москва, за да се съгласи на примирие без предварителни условия (т.е. да се върне към 10-дневния ултиматум). Или просто постепенно да "измие ръцете си", като сведе до минимум всяко участие на САЩ във войната.

При това може да има и вариант, при който между Тръмп и Путин (чрез Уиткоф) са били наистина постигнати някои предварителни споразумения по схемата на сделката, което е направило възможна срещата между двамата президенти. Въпреки това, под влиянието на Киев и Европа, президентът на САЩ ще реши да ги преиграе в по-твърда за Москва посока, за което ще съобщи на Путин в Аляска. В такъв случай резултатът от срещата може да не бъде мир, а много рязка ескалация във всички посоки - както по отношение на войната в Украйна, така и по отношение на отношенията между САЩ и Русия.

Въпреки това, съдейки по информацията, че Белият дом търси място за тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин още следващата седмица, във Вашингтон има надежди, че все пак в резултат на преговорите ще има резултат под формата на прекратяване на огъня, пише в заключение "Страна".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.