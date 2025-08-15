Ще бъде сигнализирано и Министерство на транспорта и съобщенията да направи проверка за евентуални злоупотреби при удостоверенията, които се издават оттам и се подават в КАТ

1894 Снимка: БТА

Масирана полицейска операция в търсене на купени шофьорски книжки започна на територията на цяла София. Полицаите ще влизат и в автошколите на проверка за съмнително дадени шофьорски свидетелства.

Поводът за акцията е жестоката катастрофа, при която 21-годишен водач влетя през нощта през прозореца на автобус от градския транспорт и уби единствения пътник в него, а други шестима рани.

Инцидентът стана на кръстовището на бул. "Възкресение" два часа след полунощ, а впоследствие се оказа, че зад волана на "Аудито" е бил младеж, взел свидетелство за правоспособност едва преди две седмици, но за сметка на краткия си стаж, натрупал 6 провинения.

След призиви на политици и пътни експерти, както и на гражданското общество Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" да покаже видеозаписа на изпита, с който 21-годишният водач би трябвало да е получил книжката си, директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи разпореди на територията на цяла София да бъде извършена специализирана полицейска операция.

"Целта е извеждане в известност на максимален брой водачи, които притежават шофьорска книжка със съмнителен произход", съобщи пред медии комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно към СДВР, цитирана от БТА.

Комисар Тодорова уточни, че след приключване на операцията ще бъде направена щателна проверка на всички автошколи.

Също така ще бъде сигнализирано Министерство на транспорта и съобщенията да направи проверка за евентуални злоупотреби при удостоверенията, които се издават оттам и се подават в КАТ за издаване на шофьорска книжка, добави тя.

