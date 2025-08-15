21-годишният шофьор е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен

6750 Снимки в колаж: Facebook

Софийска градска прокуратура обвини 21-годишния Виктор Илиев, който влетя с кола през прозореца в автобус на градския транспорт в София, съобщиха от СГП.

Разследването е образувано днес при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор "Разследване на транспортни престъпления" към Отдел "Разследване" при СДВР под ръководството и надзора на СГП. Той е задържан за до 72 часа.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на младежа към наказателна отговорност.

Обвинението спрямо него е за това, че около 01:45 ч. на 15 август при управление на лек автомобил, движещ се по бул. "Константин Величков" от бул. "Александър Стамболийски" към бул. "Възкресение", катастрофирал на кръстовището с бул. "Възкресение" и се врязал в лявата част на салона на автобус. В резултат на това по непредпазливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четирима души.

Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата колата.

Предстои на 17 август СГП да внесе в Софийския градски съд искане обвиняемият да бъде оставен за постоянно в ареста.

Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи и други.

В момента младежът е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи, предава БТА.

Двама от пострадалите са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Той обясни, че един е по-леко пострадал, а друг от пациентите, докарани снощи, е освободен поради несъществени наранявания.

