Момче на 14 години почина от раните си, след като беше намушкано с нож при сбиване в село близо до град Корча (Южна Албания), съобщи Евронюз Албания, предава БТА.

Балканите

Инцидентът е станал вчера следобед, когато момчето и негов връстник се сбили в заведение в село Пирг. След като е бил ранен с нож по време на сбиването, 14-годишният младеж Ералд Джейо е бил транспортиран по спешност към болнично заведение, където по-късно е починал от раните си.

Това, което е известно до момента, е, че младежите са се карали по-рано и в социалните мрежи, отбелязва медията.

По сведения на Евронюз Албания до момента във връзка с инцидента са арестувани осем души, сред които заподозреният за убийството 14-годишен младеж Енедио Гури, баща му и чичо му, свидетел на случилото се, както и четирима непълнолетни.

Енедио Гури е заподозрян в умишлено убийство, докато баща му и чичо му - в укриване на ножа, с който е извършено убийството, и в действия, с които са възпрепятствали разкриването на истината.

Четиримата непълнолетни, които също са станали свидетели на случилото се, също са заподозрени в укриване на инцидента и в действия, с които са възпрепятствали разкриването на истината.

Албания блокира от 13 март т.г. достъпа до видеоплатформата ТикТок за срок от една година заради друг подобен инцидент, при който тийнейджър намушка до смърт друг тийнейджър през ноември м.г. след кавга, за която се твърди, че е започнала в ТикТок. Решението за временното спиране на платформата беше инициирано от албанското правителство.

