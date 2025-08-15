Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин са на път към Аляска за предстоящата среща, която е предвидена да започне в 22:00 ч. българско време. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Путин няма да закъснее (случвало му се е много пъти да кара световни лидери да го чакат).

Тръмп

Преговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп могат да продължат 6-7 часа, заяви междувременно Песков. Диалогът ще се проведе в формат тет-а-тет с участието на помощници. В Кремъл разчитат, че срещата между Путин и Тръмп ще приключи с резултат.

Тръмп може да напусне преждевременно срещата с Путин, съобщава в същото време Си Ен Ен, позовавайки се на американски чиновник.

По неговите думи, в развитието на преговорите в Аляска "всички варианти остават отворени", включително напускането на Тръмп от срещата, ако той прецени, че Путин не е сериозно настроен да сключи сделка. Самият Тръмп също говори за това вчера.

"Залозите са високи!". Тръмп лично ще посрещне Путин
Виж още "Залозите са високи!". Тръмп лично ще посрещне Путин

"Ще разберем каква е позицията на всеки и аз ще го разбера в рамките на първите две, три, четири или пет минути. Обикновено ние разбираме дали срещата ще бъде успешна или неуспешна, и ако е неуспешна, тя ще приключи много бързо, а ако е успешна, в близко бъдеще ще постигнем мир", каза Тръмп.

Междувременно самолетът с руския президент вече лети от Магадан към Анкоридж.

Песков потвърди информацията на източници на Ен Би Си, че президентът на САЩ ще посрещне Владимир Путин на военната база в Анкоридж, където по-късно е планирана лична среща между двамата.

В същото време пък Тръмп се обади от борда на "Еърфорс 1" на беларуския президент Александър Лукашенко. Тръмп написа за това в социалната си мрежа Truth Social.

Времето на срещата се променя. За какво вече са се договорили Тръмп и Путин
Виж още Времето на срещата се променя. За какво вече са се договорили Тръмп и Путин

«Проведох чудесен разговор с дълбоко уважавания президент на Беларус Александър Лукашенко. Целта на разговора беше да му благодаря за освобождаването на 16 затворници. Обсъждаме също така освобождаването на още 1300 затворници. Разговорът ни премина много добре. Обсъдихме много теми, включително посещението на президента Путин в Аляска. С нетърпение очаквам срещата с президента Лукашенко в бъдеще", — заяви той.

Междувременно Сикрет Сървис и охраната на Путин отработват симетричен протокол в Анкоридж, съобщава Блумбърг.

В Анкоридж се провежда безпрецедентна операция: Сикрет Сървис на САЩ и руската охрана на Путин координират действията си по принципа "човек за човек, оръжие за оръжие" — от броя на агентите пред вратите на преговорната зала до размерите на чакалните.

Срещата Тръмп-Путин: 4 самолета излетяха от Москва за щата Аляска, някогашна руска колония
Виж още Срещата Тръмп-Путин: 4 самолета излетяха от Москва за щата Аляска, някогашна руска колония

Протоколът забранява на лидерите да използват автомобили или да отварят вратите един на друг, а дори разположението на преводачите се съгласува предварително. В града вече са пристигнали стотици агенти, всички хотели са пълни, а джиповете за кортежите са доставени със самолети.

Срещата на върха ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън, която осигурява пълен контрол на достъпа и незабавна военна защита.

ИЗБРАНО
Вкараха в психиатрия гръцката звезда Йоргос Мазонакис Лайф
Вкараха в психиатрия гръцката звезда Йоргос Мазонакис
17304
Страхотни голове и шоу! Арда подари първа голяма европейска вечер на Кърджали Корнер
Страхотни голове и шоу! Арда подари първа голяма европейска вечер на Кърджали
9134
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват Бизнес
Цените вървят нагоре, месечната и годишната инфлация се ускоряват
4714
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши IT
Студентка от MIT напусна: Смята, че AGI ще убие човечеството преди да завърши
1546
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар" Impressio
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар"
1398
Заради най-голямата мина в Европа: Шведски град мести църквата си в зрелищна операция Trip
Заради най-голямата мина в Европа: Шведски град мести църквата си в зрелищна операция
949
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица Вкусотии
Честит празник: Какво слагаме на трапезата на Голяма Богородица
2202
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
1577
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи Времето
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи
377