Преговорите могат да продължат 6-7 часа, но могат да приключат и много бързо

6995 Снимка: Скрийншот/Telegram

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин са на път към Аляска за предстоящата среща, която е предвидена да започне в 22:00 ч. българско време. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Путин няма да закъснее (случвало му се е много пъти да кара световни лидери да го чакат).

Преговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп могат да продължат 6-7 часа, заяви междувременно Песков. Диалогът ще се проведе в формат тет-а-тет с участието на помощници. В Кремъл разчитат, че срещата между Путин и Тръмп ще приключи с резултат.

Тръмп може да напусне преждевременно срещата с Путин, съобщава в същото време Си Ен Ен, позовавайки се на американски чиновник.

По неговите думи, в развитието на преговорите в Аляска "всички варианти остават отворени", включително напускането на Тръмп от срещата, ако той прецени, че Путин не е сериозно настроен да сключи сделка. Самият Тръмп също говори за това вчера.

"Ще разберем каква е позицията на всеки и аз ще го разбера в рамките на първите две, три, четири или пет минути. Обикновено ние разбираме дали срещата ще бъде успешна или неуспешна, и ако е неуспешна, тя ще приключи много бързо, а ако е успешна, в близко бъдеще ще постигнем мир", каза Тръмп.

Междувременно самолетът с руския президент вече лети от Магадан към Анкоридж.

Песков потвърди информацията на източници на Ен Би Си, че президентът на САЩ ще посрещне Владимир Путин на военната база в Анкоридж, където по-късно е планирана лична среща между двамата.

В същото време пък Тръмп се обади от борда на "Еърфорс 1" на беларуския президент Александър Лукашенко. Тръмп написа за това в социалната си мрежа Truth Social.

«Проведох чудесен разговор с дълбоко уважавания президент на Беларус Александър Лукашенко. Целта на разговора беше да му благодаря за освобождаването на 16 затворници. Обсъждаме също така освобождаването на още 1300 затворници. Разговорът ни премина много добре. Обсъдихме много теми, включително посещението на президента Путин в Аляска. С нетърпение очаквам срещата с президента Лукашенко в бъдеще", — заяви той.

Междувременно Сикрет Сървис и охраната на Путин отработват симетричен протокол в Анкоридж, съобщава Блумбърг.

В Анкоридж се провежда безпрецедентна операция: Сикрет Сървис на САЩ и руската охрана на Путин координират действията си по принципа "човек за човек, оръжие за оръжие" — от броя на агентите пред вратите на преговорната зала до размерите на чакалните.

Протоколът забранява на лидерите да използват автомобили или да отварят вратите един на друг, а дори разположението на преводачите се съгласува предварително. В града вече са пристигнали стотици агенти, всички хотели са пълни, а джиповете за кортежите са доставени със самолети.

Срещата на върха ще се проведе във военната база Елмендорф-Ричардсън, която осигурява пълен контрол на достъпа и незабавна военна защита.

