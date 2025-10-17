Студент постави детски фигури на опасни пешеходни пътеки в София. Властта го глоби
Целта бе да се напомни на шофьорите да бъдат по-внимателни на пътя
Столичният инспекторат наложи глоба от 50 лева на студента Андрей Димитров, който преди месец постави макети на деца на 5 от опасните софийски пешеходни пътеки.
Войната по пътищата
Кампанията на Сдружение РЕД, основател на което е Андрей, целеше да покаже колко важно е да бъде подобрена пътната безопасност и да напомни, че всеки зад волана носи отговорност.
"А в основата на всичко това са "невидимите деца" - децата, които никога няма да се приберат у дома, защото шофьорите не ги видяха на пътя. Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", каза Андрей Димитров
От Столичния инспекторат обаче налагат глоба на студента за поставените макети. Причината - поставянето на тези фигури не е било съгласувано с инспектората, уточниха от Столичната община.
"Глобата я получихме вследствие на това, че не сме съгласували със СО поставянето на детските фигури, но именно това беше целта - да можем да дадем сигнал на институциите, че темата за пътната безопасност трябва да бъде повдигана всеки ден и да се взимат по-крайни мерки", коментира Димитров.
От Столичния инспекторат пък обясниха, че е издадено предписание за премахване на фигурите, тъй като са поставени без необходимите документи. Подобни елементи не са регламентирани в нормативната уредба, а монтажът на обекти, свързани с организацията на движението, изисква проект и съгласуване.
Общината посочва и рисковете, които създават детските фигури:
- Намаляване на видимостта в зоната на пешеходните пътеки;
- Възможност фигура да закрие дете и да доведе до внезапно изскачане на платното;
- "Привикване" на шофьорите към силуети и понижаване на вниманието.