Столичният инспекторат наложи глоба от 50 лева на студента Андрей Димитров, който преди месец постави макети на деца на 5 от опасните софийски пешеходни пътеки.

Войната по пътищата

Кампанията на Сдружение РЕД, основател на което е Андрей, целеше да покаже колко важно е да бъде подобрена пътната безопасност и да напомни, че всеки зад волана носи отговорност. 

"А в основата на всичко това са "невидимите деца" - децата, които никога няма да се приберат у дома, защото шофьорите не ги видяха на пътя. Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", каза Андрей Димитров

От Столичния инспекторат обаче налагат глоба на студента за поставените макети. Причината - поставянето на тези фигури не е било съгласувано с инспектората, уточниха от Столичната община.

"Глобата я получихме вследствие на това, че не сме съгласували със СО поставянето на детските фигури, но именно това беше целта - да можем да дадем сигнал на институциите, че темата за пътната безопасност трябва да бъде повдигана всеки ден и да се взимат по-крайни мерки", коментира Димитров.

Поставиха детски фигури на пешеходната пътека, където загина Филип
Виж още Поставиха детски фигури на пешеходната пътека, където загина Филип

От Столичния инспекторат пък обясниха, че е издадено предписание за премахване на фигурите, тъй като са поставени без необходимите документи. Подобни елементи не са регламентирани в нормативната уредба, а монтажът на обекти, свързани с организацията на движението, изисква проект и съгласуване.

Общината посочва и рисковете, които създават детските фигури:

  • Намаляване на видимостта в зоната на пешеходните пътеки;
  • Възможност фигура да закрие дете и да доведе до внезапно изскачане на платното;
  • "Привикване" на шофьорите към силуети и понижаване на вниманието.
ИЗБРАНО
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV Лайф
Венета Райкова с първи коментар след раздялата ѝ с bTV
51172
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
13561
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
9205
Западни шефове шокирани след посещение в Китай IT
Западни шефове шокирани след посещение в Китай
4843
Гергана Плетньова за ролята си в "Made in EU": Ива ми остави смелостта да мълча, когато всички викат Impressio
Гергана Плетньова за ролята си в "Made in EU": Ива ми остави смелостта да мълча, когато всички викат
2922
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
1827
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
2349
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи Вкусотии
Домашни ванилови курабийки със стафиди и орехи
781
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
1687
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
674