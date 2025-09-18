На пешеходната пътека на столичната улица "Гурко", където преди две години загина 14-годишният Филип, поставиха детски фигури - за внимание и предупреждение на шофьорите, както и да напомни на подрастващите да използват пешеходните пътеки.

Подобни фигури на натоварени пешеходни пътеки бяха поставени през годините в редица други градове.

Някои от шофьорите казват, че въздейства добре, други се стряскат, а трети, че ефектът е временен.

Делото срещу Петър Тодоров, който сгази момчето, все още продължава и отново е насрочено за 10 октомври с разпит на свидетел.

Тежката катастрофа стана около 21.15 часа на 2 септември м.г. Тогава ученикът от столичната Първа английска гимназия тръгнал по пешеходната пътека на кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман". 37-годишният Тодоров пък шофирал лек автомобил "Мерцедес". Мъжът изобщо не спрял и блъснал момчето, което след удара издъхна на място. Тодоров, в чиято кола имаше млада жена с дете, бе задържан и обвинен за причиняване на смърт след умишлено нарушаване на правилата за движение по пътищата.

Според разследването 37-годишният водач е имал достатъчно време и видимост да реагира, за да не се стигне до произшествието. Петър Тодоров е карал след употреба на алкохол, резултатът от пробата е 2,1 промила. Той заявил, че е изпил шест бири, преди да се качи да шофира. Според експертиза мъжът е шофирал с близо 60 км/ч над ограничението в участъка, където разрешената скорост е 30 километра в час. Пред свидетел по делото шофьорът признал също, че е ускорил, за да премине през пешеходната пътека преди Филип.

