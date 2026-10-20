Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Моторист е транспортиран в болница след катастрофа в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), предава БТА.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал преди 12 часа на столичния булевард "Симеоновско шосе". По информация на очевидци в социалните мрежи са се сблъскали мотор и кола.

Мотористът е бил с пълно оборудване и каска и няма сериозни наранявания, твърдят още свидетели.

Движението в района е затруднено и се регулира от служители на полицията. 

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.

От началото на месеца тежките катастрофи са 414, при които има 34 загинали и 513 ранени. От началото на годината са регистрирани 5576 пътни инцидента, при които загиналите са 400, а ранените 6914 души.

Катастрофа затвори Айтоския проход, загинал е моторист
Виж още Катастрофа затвори Айтоския проход, загинал е моторист

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. тази година са отчетени 51 повече загинали участници в движението.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4432
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12234
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1531
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2385
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5503
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3888
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1519
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432