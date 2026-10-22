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Двама мъже са загинали при катастрофа на главния път между Варна и Дуранкулак, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал около 20:05 часа снощи при разклона за каварненското село Селце.

По първоначална информация до сблъсъка се стигнало, след като товарен автомобил "Ивеко" се е ударил в движещ се пред него челен товарач с прикачено ремарке (фадрома).

При удара на място е загинал 46-годишният водач на фадромата. Шофьорът на товарния автомобил, 65-годишен мъж, е транспортиран към Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, но е починал по пътя.

По първоначални данни водачът на камиона е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в задната част на движещия се пред него челен товарач. Вследствие на удара са скъсани шасито на ремаркето и кабината на фадромата.

По случая е образувано досъдебно производство.

При друг пътен инцидент, станал в сряда сутринта на пътя Добрич - Силистра, до разклона за село Смолница, са пострадали трима души.

По данни на полицията 57-годишен водач на лек автомобил "Фолксваген" не е спрял на знак "Стоп", отнел е предимството и е предизвикал сблъсък с друг лек автомобил "Фолксваген", управляван от 18-годишен младеж. При катастрофата са пострадали двамата шофьори и един от пътниците. Те са прегледани в болницата в Добрич и са освободени за домашно лечение. 

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Двама са загинали, а 19 са ранени при 17 катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочи информационната справка на Министерството на вътрешните работи, публикувана на сайта.

В София са настъпили две тежки и 39 леки произшествия, при които има двама ранени.

От началото на месеца са регистрирани 452 пътни инцидента, при които са загинали 36 души, а 557 са били ранени. От началото на годината са настъпили 5613 тежки катастрофи, загинали са 401 души, 6958 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г., се отчитат 48 души повече, загинали в движението по пътищата тази година.

 

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