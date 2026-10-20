Мъж загина при сблъсък след изпреварване на Околовръстния път на Пловдив
Жертвата е управлявала фирмен микробус, ударил се челно в камион
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Мъж е загинал при пътен инцидент на Околовръстния път на Пловдив в посока Брестник. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в областния град.
Войната по пътищата
Сигналът е получен на тел. 112 към 10:00 ч.
По предварителна информация при изпреварване фирмен микробус се сблъскал челно с товарен автомобил.
От екип на "Спешна помощ" е констатирана смъртта на шофьора на буса, който се е наложило да бъде изваден с помощта на специализирана техника на пожарната.
Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за оглед и разследване на обстоятелствата около катастрофата.
Полицейски служители пренасочват трафика по обходни маршрути.
Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.
От началото на месеца тежките катастрофи са 414, при които има 34 загинали и 513 ранени. От началото на годината са регистрирани 5576 пътни инцидента, при които загиналите са 400, а ранените 6914 души.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. тази година са отчетени 51 повече загинали участници в движението.