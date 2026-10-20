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Мъж е загинал при пътен инцидент на Околовръстния път на Пловдив в посока Брестник. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в областния град.

Войната по пътищата

Сигналът е получен на тел. 112 към 10:00 ч.

По предварителна информация при изпреварване фирмен микробус се сблъскал челно с товарен автомобил.

От екип на "Спешна помощ" е констатирана смъртта на шофьора на буса, който се е наложило да бъде изваден с помощта на специализирана техника на пожарната.

Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за оглед и разследване на обстоятелствата около катастрофата.

Полицейски служители пренасочват трафика по обходни маршрути.

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.

От началото на месеца тежките катастрофи са 414, при които има 34 загинали и 513 ранени. От началото на годината са регистрирани 5576 пътни инцидента, при които загиналите са 400, а ранените 6914 души.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. тази година са отчетени 51 повече загинали участници в движението.

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