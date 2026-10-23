Кардиологът проф. Иво Петров, предприемачът Христо Попов, младият учен Магдалена Николова и експертът по емоционална интелигентност Десислава Дамянова са сред лекторите на събитието на 1 ноември в Grand Hotel Astoria

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Как да запазим енергията си, да се грижим за здравето си и да използваме по-добре собствения си потенциал? Това са част от въпросите, които ще бъдат във фокуса на BetterSelf - конференцията за биохакинг и дълголетие, чието второ издание ще се проведе на 1 ноември 2026 г. в Grand Hotel Astoria. Събитието е по идея на д-р Жасмина Маджид.

Програмата събира различни гледни точки към връзката между науката, здравето и начина, по който живеем. От новите възможности на регенеративната медицина и факторите, които влияят върху дълголетието, до емоционалната интелигентност и личната ефективност - темите поставят въпроси, които имат значение както за професионалния ни път, така и за ежедневните ни решения.

Направете следващата голяма крачка по пътя към своето по-добро аз. Запазете мястото си на BetterSelf: https://www.betterself.bg/tickets

Снимка: Better Self

Сред лекторите на конференцията са кардиологът проф. Иво Петров, предприемачът Христо Попов, експертът по емоционална интелигентност Деси Дамянова и младият български учен Магдалена Николова, която специализира в областта на медицината на стволовите клетки в Университета в Кеймбридж. В програмата са включени и двама експерти от екипа на Тони Робинс - Моузес Налока и Гари Андрю Роудс, дерматологът д-р Камелия Присадашка, ендокринологът д-р Константин Маламов, коучът и психотерапевт Иван Головацкий и други. Вижте програмата, лекторите и панелите на betterself.bg.

Снимка: Better Self

Магдалена Николова ще представи възможностите на регенеративната медицина и научните разработки, които променят подхода към лечението на редица заболявания. През май 2026 г. тя завършва биология и невронауки в Ramapo College в Ню Джърси, САЩ, с най-високо академично отличие. Интересът ѝ към невронауките е вдъхновен от любовта към музиката и любопитството към начина, по който мозъкът възприема света, учи и създава идеи. Сред постиженията ѝ са Голямата награда за невронауки на Ramapo College за 2025-2026 г., четири престижни стипендии и три научни гранта за изследователската ѝ дейност. Магдалена Николова е полуфиналист за международната стипендия "Роудс", ръководи изследователската работа в университетска лаборатория по неврофизиология и представя научните си разработки на национални и международни конференции. Двукратно е отличена с Президентската монета на колежа за високи академични постижения.

Съвременните изследвания разширяват възможностите за използване на стволови клетки - от създаването на триизмерни клетъчни структури, наречени органоиди, до разработването на нови терапевтични подходи чрез тъканно инженерство и генетична модификация. Клиничното приложение на стволовите клетки вече позволява лечение на определени хематологични и онкологични заболявания, а изследванията проучват потенциала им при състояния като болестта на Паркинсон, мускулни дистрофии и увреждания на гръбначния мозък. Според Магдалена Николова едно от често срещаните погрешни схващанния е, че възможността за клетъчна терапия зависи от това дали са съхранени стволови клетки от пъпната връв при раждането. Всъщност пъпната връв е само един от източниците на стволови клетки.

Разработването на нови клетъчни терапии е свързано с няколко предизвикателства -те трябва да бъдат ефективни и безопасни, но и достъпни за пациентите. Всяко ново лечение трябва да премине през редица регулаторни процедури, които изискват време и ресурси. Допълнително предизвикателство е персонализирането на терапията според индивидуалните потребности на пациента, тъй като това може да увеличи сложността и цената на лечението.

Снимка: Better Self

Експертът по емоционална интелигентност Десислава Дамянова ще говори за това как да разпознаваме, разбираме и управляваме емоциите си, за да изграждаме по-хармонични и удовлетворяващи взаимоотношения. Тя е основател на Академията за емоционална интелигентност и сертифициран експерт в областта на емоционалната интелигентност, езика на тялото, микроизраженията, мениджмънта и лидерството. Дамянова е представител и обучител по програмата на д-р Пол Екман в България.

"Няма лоши емоции. Всеки ден човек изпитва цялата палитра от емоции и всяка от тях има своето значение. Проблемът не са самите емоции, а начинът, по който се справяме с тях и с поведението, провокирано от тях.

Много по-лесно е да разпознаваме емоциите у другите, отколкото у себе си. Когато наблюдаваме друг човек, можем да видим лицевите му изражения, промените в тона и жестовете му. Но когато самите ние изпитваме силна емоция, невинаги осъзнаваме как изглеждаме, как звучим и какво излъчваме.

По-лесно е да погледнем навън, отколкото навътре в себе си. Понякога това е така, защото срещата със собствените ни чувства може да бъде болезнена. Затова самонаблюдението е толкова важно - да можем да се видим отстрани, да чуваме интонацията на гласа си, да забелязваме изражението на лицето си и думите, които използваме. И най-вече - да си даваме сметка дали присъстваме истински както със себе си, така и с другите."

На BetterSelf Христо Попов, основател и изпълнителен директор на Fast Track - глобална консултантска компания с над 500 клиенти в 30 държави, ще представи за енергията като капитал - ресурс, който определя не само колко можем да свършим, но и доколко добре избираме в какво да влагаме времето и усилията си. Според него продуктивността зависи от три неща: да изберем правилната задача, да се фокусираме върху нея и да се учим от опита си. За предприемачите, които непрекъснато виждат нови възможности, едно от най-големите предизвикателства е да не започват повече неща, отколкото могат да развият. А мотивацията не е постоянна величина -затова е важно да не оставяме моментното си настроение да определя действията ни.

Христо Попов е основал над 30 бизнеса в 7 държави, с екипи от над 15 000 души. Професионалният му опит включва три успешни изхода от бизнеси, два фалита и над 12 сделки по сливания и придобивания на обща стойност около 1 милиард. Програмата Fast Track се използва от над 20 000 мениджъри по света, а сред клиентите на компанията са Google, Mango, Ray-Ban и Four Seasons.

Кариерата му преминава през ръководни позиции в Shell International, включително в сценарийното планиране, като оперативен директор за България и CEO за Тайван, както и през постовете CEO на Interbrew България и Intersnack. Учил е в Института по икономика в София, Cambridge, Harvard Business School, London Business School, Babson College и European Leadership Institute. Прекарва една година в ашрам в Индия, където изучава йога, веданта и източна философия, а три години служи в българските специални части.

Снимка: Better Self

Водещият кардиолог проф. Иво Петров ще разкрие защо възрастта на сърцето не се определя само от годините ни. Ежедневните ни навици, храненето и движението имат значение за здравето на сърцето и кръвоносните съдове, а оттам - и за продължителността и качеството на живота ни. В лекцията си той ще представи връзката между сърдечносъдовото здраве и дълголетието.

Проф. Иво Петров е кардиолог и ангиолог, член-кореспондент на БАН и пионер в развитието на ендоваскуларната терапия в България. Той е медицински директор и началник на Клиниката по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша, председател на Българския съвет за ресусцитация и съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия.