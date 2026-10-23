Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Репортерката на ПИК Соня Колтуклиева, която беше блъсната на земята вчера от гард от НСО на председателя на парламента Михаела Доцова пред централата на "Прогресивна България", съобщи, че от снощи се лекува в болница "Света София".

Още по темата

"По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима. Д-р Христо Мазнейков и екипът на ортопедията решават днес дали да ми оперират рамото или да ме подложат на консервативно лечение. Проф. Николай Габровски ми каза по телефона, че ще следи какво се случва и след 4-5 седмици ще трябва да направят контролен скенер, може да има скрити увреждания. Още не знам какви са резултатите от изследванията на вътрешните органи", обясни тя във фейсбук.

Тя добави, че не може да чете и да говори по телефона и има силно главоболие.

"Благодаря на Бог, че ме остави жива! Брутално беше това и жестоко. С какво застрашавах Михаела Доцова?! С един телефон ли?", пита Колтуклиева.

Тя призова "нещо да се промени", след като по думите ѝ от години не само тя се оплаквала от охранителите на Румен Радев и нямало никаква реакция.

Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
Виж още Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката

"Кои са те, че ги вардят като божества?! Какво си въобразяват?! Че са капиталът на нацията ли? Не са. Напаст са. Арогантни и брутални, жестоки и безмилостни", заявява репортерката.

Тя уверява, че "няма политика в това" и призовава за човещина.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4427
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12182
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1516
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2377
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5498
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3861
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1511
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432