"По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима", съобщи във фейсбук репортерката на ПИК, която се лекува в болница "Света София"

11813 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Репортерката на ПИК Соня Колтуклиева, която беше блъсната на земята вчера от гард от НСО на председателя на парламента Михаела Доцова пред централата на "Прогресивна България", съобщи, че от снощи се лекува в болница "Света София".

"По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима. Д-р Христо Мазнейков и екипът на ортопедията решават днес дали да ми оперират рамото или да ме подложат на консервативно лечение. Проф. Николай Габровски ми каза по телефона, че ще следи какво се случва и след 4-5 седмици ще трябва да направят контролен скенер, може да има скрити увреждания. Още не знам какви са резултатите от изследванията на вътрешните органи", обясни тя във фейсбук.

Тя добави, че не може да чете и да говори по телефона и има силно главоболие.

"Благодаря на Бог, че ме остави жива! Брутално беше това и жестоко. С какво застрашавах Михаела Доцова?! С един телефон ли?", пита Колтуклиева.

Тя призова "нещо да се промени", след като по думите ѝ от години не само тя се оплаквала от охранителите на Румен Радев и нямало никаква реакция.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Кои са те, че ги вардят като божества?! Какво си въобразяват?! Че са капиталът на нацията ли? Не са. Напаст са. Арогантни и брутални, жестоки и безмилостни", заявява репортерката.

Тя уверява, че "няма политика в това" и призовава за човещина.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.