Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Мащабна специализирана полицейска операция се провежда в Белица. Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършват претърсвания и изземвания на документи в сградата на общинската администрация, както и в дома на кмета Радослав Ревански, който е и един от заместник-председателите на ДПС. По този повод от пресцентъра на партията обявиха, че цялото ръководство вече пътува към Белица. 

Още по темата

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

По информация на БНТ униформените са влезли в сградата на Община Белица около 8:00 часа тази сутрин. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, като заради действията на разследващите административното обслужване на гражданите е временно преустановено.

Според последната информация кметът Радослав Ревански също се намира в сградата на общината. По-рано NOVA съобщи, че разследващи извършват процесуални действия и в дома му, където той е присъствал.

Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки, имащи отношение към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), както и с европейски проекти за милиарди. 

Снимка: БТА

Радослав Ревански е кмет на Белица от 2015 г., като през 2023 г. печели трети пореден мандат, издигнат от ДПС. След разцеплението в партията той застана на страната на Делян Пеевски и се утвържди като един от неговите публични поддръжници.

Снимка: БТА

През 2024 г. Ревански бе избран за заместник-председател на "ДПС - Ново начало", а впоследствие запазва мястото си в ръководството на партията. През 2024 г. Пеевски гласува в село Бабяк, община Белица, в присъствието на Ревански. Кметът неведнъж е изразявал подкрепата си за партийния лидер, като е подчертавал ролята му за развитието на общините. 

Снимка: БТА

Така Ревански става вторият кмет, избран от ДПС и свързан с политическото крило на Делян Пеевски, който попада във фокуса на специализирана операция на МВР в рамките на два дни.

Ден по-рано ГДБОП и ДАНС проведоха акция в Сунгурларе и кметът Димитър Гавазов беше задържан.

Премиерът Румен Радев обяви, че със задържането на кмета на Сунгурларе започва да се разплита корупционна схема и Делян Пеевски и Бойко Борисов губят контрол върху финансовите потоци. 

Снимка: БТА

"Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие, но са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродвили кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата", заяви в началото на днешното правителствено заседание министър-председателят.

Снимка: БТА

Отговорът на Делян Пеевски не закъсня. Пред журналисти в парламента той обвини Радев, че лично разпорежда действията на правоохранителните органи, включително операциите в Белица и Сунгурларе. Лидерът на ДПС отправи и лични обвинения към Радев и Николай Копринков, като ги нарече "върхът на олигархията".

Снимка: БТА

Пеевски съобщи, че ръководството на ДПС и депутати тръгват към Белица, за да изразят подкрепа към кмета Ревански. Сред първите пристигнали пред общинската сграда бяха Искра Михайлова и Джевдет Чакъров.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4424
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10125
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12156
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1504
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2370
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5493
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2300
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3843
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1507
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432