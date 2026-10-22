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Близо 10 хиляди евро са откраднати от кабинет в медицински център в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за кражбата е подал 61-годишен мъж, който съобщил, че докато работил в здравното заведение, му е била открадната раница.

В нея имало портмоне с лични документи, несесер с пари, лупи за извършване на очни прегледи и комплект слушалки.

По данни на потърпевшия вещите са били оставени в незаключен кабинет.

Образувано е досъдебно производство. Крадецът се издирва. 

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