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Мащабна специализирана полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления се провежда от ранните сутрешни часове днес на територията на цялата Русенска област. Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Русе Даниела Малчева.

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Полицейските екипи извършват засилени проверки на граждани, автомобили, търговски обекти и други места, като основната цел е предотвратяването и разкриването на престъпления, свързани с изборния процес, както и противодействието на конвенционалната престъпност.

На ключови места в региона са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които служителите на реда осъществяват проверки на превозни средства и граждани. Паралелно с това се следи за нарушения на Закона за движението по пътищата и за спазването на обществения ред.

В операцията са ангажирани служители от всички районни управления в региона. На терен работят екипи на "Пътна полиция", жандармерията, криминалната и икономическата полиция, както и представители на други подразделения на областната дирекция.  

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Полицейската операция  е част от поредица специализирани акции срещу изборната търговия, които МВР провежда в цялата страна преди президентските избори на 25 октомври. От МВР отчетоха, че въпреки множеството проверки към момента не се наблюдава сериозна активност по купуване на гласове.

 

Снимка: БТА

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