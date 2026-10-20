При операцията в общината са иззети документи, проверяват се съмнения за фиктивни дейности и неправомерно разходване на бюджетни средства

7516 Снимка: Скрийншот от фейсбук страницата на "Либерта"

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Служители на ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе и иззеха документи от местната администрация. По първоначална информация акцията е срещу опорочени обществени поръчки. Има няколко задържани. Сред тях е кметът Димитър Гавазов, съобщиха бТВ и "Флагман", като се позоваха на свои източници.

Към момента няма официално потвърдена информация за самоличността на задържаните и евентуално повдигнати обвинения.

При акцията в общината се извършват множество действия по разследването на обществени поръчки, за които има данни, че са отклонени огромни суми от бюджета. Разследващите установяват какви дейности са били възложени, дали са изпълнени реално, каква е стойността им и какви суми са изплатени. Проверява се и дали отчетената работа съответства на извършените плащания, предаде по-рано днес БНТ.

В 13:46 ч. репортер на "Флагман" разговаря с инж. Гавазов, който потвърди, че в Общината се извършва проверка. Самият той не и бил в администрацията, но казал, че пътува, за да се запознае на място с действията на органите на реда и да им съдейства.

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"Извършват се проверки на документация, колегите съдействат на разследващите. Няма задържани. Пътувам към Общината, след което ще имам повече информация за предмета на проверката", каза Гавазов, цитиран от бургаската медия. Малко по-късно телефонът му вече е бил изключен.

Димитър Гавазов е кмет на община Сунгурларе от ноември 2023 г., когато спечели местните избори още на първия тур като кандидат на ДПС. Преди това в продължение на четири години бе заместник-кмет в администрацията на предшественика си Георги Кенов.

Миналата седмица бившият общински съветник от ГЕРБ и депутат от ДПС Илия Янков Илиев, който беше лидер на ромската партия "Движение за равноправен обществен модел (ДРОМ)", бе задържан при полицейската акция в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВиК сектора.

Предишният кмет на Сунгурларе Георги Кенов беше обект на разследване, като през 2022 и 2023 г. в общинската администрация бяха проведени полицейски акции. При последната срещу него и заместничката му Тодорка Павлева бяха повдигнати обвинения за престъпление по служба.

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