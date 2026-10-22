От полицията уточниха, че за времето, в което е давал обяснение, кметът на Кърджали е бил с временно ограничение на правото на придвижване

5803 Снимка: БТА

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Кметът на Община Кърджали Ерол Мюмюн е отведен тази сутрин в Районното управление в града за снемане на обяснения по преписка след дълго неявяване, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

От полицията уточниха, че за времето, в което е давал обяснение, градоначалникът и заместник-председател на ДПС е бил с временно ограничение на правото на придвижване.

По-рано от партията на Делян Пеевски съобщиха, че Мюмюн е арестуван, а полицейски служители са го отвели от сградата на общинската администрация.

Пред сградата на Областната дирекция на полицията в подкрепа на кмета се събраха множество активисти и симпатизанти на ДПС, сред които заместник-председателят на Народното събрание и народен представител Айтен Сабри, депутатът Байрам Байрам, заместник-кметове и общински служители.

Пред журналисти Сабри заяви, че полицията е извършила обиски в дома на кмета и в момента е в районното полицейско управление.

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Байрам Байрам пък коментира, че има опит с пълна сила да бъде върнат Възродителният процес в страната.

От пресцентъра на ДПС разпространиха официална позиция, в която обявиха, че ще сезират всички европейски институции и правораздавателни органи заради "полицейски репресии и натиск" и използване на службите за сигурност като "политическа бухалка", като заявиха, че партията "я е имало преди Радев, ще я има и след провала му".

Повод за декларация на партията, разпространена в официалния ѝ профил във Facebook, са поредица от полицейски проверки срещу трима кметове от ДПС в рамките на три поредни дни.

"Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на "Прогресивна България" и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?", питат от партията.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.