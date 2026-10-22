Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и Димитър Гавазов, както и председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние, съобщиха от държавното обвинение. 

Още по темата

Гавазов и Ревански, и двамата издигнати за постовете си от партията на Делян Пеевски, остават в ареста за 72 часа. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Широков, за извършване на търговия с влияние на територията на страната. 

Според събраните към настоящия момент доказателства, сговарянето е осъществено на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 година, а престъпната деятелност е продължила до 20 октомври 2026 година.

Според прокуратурата Димитър Гавазов и Радослав Ревански са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини. Те бяха задържани след проведени специализирани операции от служители на ГДБОП на 20 и 21 октомври.

В хода на акциите са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели, съобщиха пък от ГДБОП. 

Два кметски ареста ескалираха в остър сблъсък между Радев, Борисов и Пеевски
Виж още Два кметски ареста ескалираха в остър сблъсък между Радев, Борисов и Пеевски

Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени днес. Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на двамата кметове.

Христо Широков вече е с вече взета мярка за неотклонение "домашен арест" по друго досъдебно производство.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Според обвинението групата е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея са участвали и длъжностни лица от ВиК в морския град.  

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4454
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10144
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12300
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1545
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2411
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5514
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2311
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3924
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1531
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
437