Кметовете на Белица и Сунгурларе остават в ареста за 72 часа, а председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас е под домашен арест

10978 Колаж: Надежда Христова, Dir.bg

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Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и Димитър Гавазов, както и председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние, съобщиха от държавното обвинение.

Гавазов и Ревански, и двамата издигнати за постовете си от партията на Делян Пеевски, остават в ареста за 72 часа. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Широков, за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Според събраните към настоящия момент доказателства, сговарянето е осъществено на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 година, а престъпната деятелност е продължила до 20 октомври 2026 година.

Според прокуратурата Димитър Гавазов и Радослав Ревански са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини. Те бяха задържани след проведени специализирани операции от служители на ГДБОП на 20 и 21 октомври.

В хода на акциите са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели, съобщиха пък от ГДБОП.

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Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени днес. Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на двамата кметове.

Христо Широков вече е с вече взета мярка за неотклонение "домашен арест" по друго досъдебно производство.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Според обвинението групата е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея са участвали и длъжностни лица от ВиК в морския град.

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