При вчерашната спецоперация на ГДБОП са арестувани 9 души, проверени са 16 адреса, иззети са пари, електроника и документи

4359 Снимка: МВР

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От четири измамни колцентъра в България са извършвани обаждания към граждани на различни страни на ЕС с обещания за големи и бързи печалби, като от над 200 банкови превода за фалшиви инвестиционни продукти са спечелени 600 000 евро.

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Снимка: МВР

Това обявиха от ГДБОП след вчерашната си акция срещу онлайн финансовата измама.

Снимка: МВР

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Специализираната операция, ръководена от антимафиотите във Варна, е проведена едновременно в няколко града. Реализирана е със съдействието на служители от "Икономическа полиция" към ОДМВР в града и под надзора на Окръжна прокуратура - Варна. Образувано е досъдебно производство за измама и пране на пари.

Снимка: МВР

В хода на акцията са задържани 9 души по Закона на МВР за 24 часа.

Снимка: МВР

Обвинения са повдигнати на четирима от задържаните, като на двама оставането в ареста е продължено с мярка до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Снимка: МВР

Проведени са действия по разследването на 16 адреса, от които претърсвания и изземвания в 4 колцентъра - по един във Варна и в Бургас и два в София.

Снимка: МВР

Разпитани са свидетели.

Снимка: МВР

Иззети са множество веществени доказателства за дейността на контактните центрове - различни електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой около 20 000 евро.

Снимка: МВР

До полицейските действия води разследване, при което е установено, че организирани в група лица са въвеждали в заблуждение граждани от различни държави в ЕС, като са им предлагали недействителни продукти - предимно генерирани с помощта на изкуствен интелект инвестиционни платформи за крипто и други финансови инструменти, с обещание за големи и бързи печалби.

На практика, средствата на измамените вложители са усвоявани чрез "финансови мулета" - лица с нисък социален статус, на които са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки, като са установени над 200 банкови превода за разследвания период.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.