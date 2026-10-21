4 колцентъра изкарали 600 000 евро с обещания за големи и бързи печалби (снимки/видео)
При вчерашната спецоперация на ГДБОП са арестувани 9 души, проверени са 16 адреса, иззети са пари, електроника и документи
Чуйте статията:
От четири измамни колцентъра в България са извършвани обаждания към граждани на различни страни на ЕС с обещания за големи и бързи печалби, като от над 200 банкови превода за фалшиви инвестиционни продукти са спечелени 600 000 евро.
Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>
Това обявиха от ГДБОП след вчерашната си акция срещу онлайн финансовата измама.
Специализираната операция, ръководена от антимафиотите във Варна, е проведена едновременно в няколко града. Реализирана е със съдействието на служители от "Икономическа полиция" към ОДМВР в града и под надзора на Окръжна прокуратура - Варна. Образувано е досъдебно производство за измама и пране на пари.
В хода на акцията са задържани 9 души по Закона на МВР за 24 часа.
Обвинения са повдигнати на четирима от задържаните, като на двама оставането в ареста е продължено с мярка до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Проведени са действия по разследването на 16 адреса, от които претърсвания и изземвания в 4 колцентъра - по един във Варна и в Бургас и два в София.
Разпитани са свидетели.
Иззети са множество веществени доказателства за дейността на контактните центрове - различни електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой около 20 000 евро.
До полицейските действия води разследване, при което е установено, че организирани в група лица са въвеждали в заблуждение граждани от различни държави в ЕС, като са им предлагали недействителни продукти - предимно генерирани с помощта на изкуствен интелект инвестиционни платформи за крипто и други финансови инструменти, с обещание за големи и бързи печалби.
На практика, средствата на измамените вложители са усвоявани чрез "финансови мулета" - лица с нисък социален статус, на които са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки, като са установени над 200 банкови превода за разследвания период.