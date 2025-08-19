Мъжете са арестувани за срок до 72 часа, като предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража"

Обвиниха трима души за смъртта на 8-годишното дете, паднало от парасейлинг на плажа в Несебър, съобщават от Окръжната прокуратура в Бургас.

Инцидентът стана на 18 август в ранните следобедни часове, когато 8-годишният Иван и майка му Мария, които пристигнали на почивка от Разлог, са се качили на парашут, който се дърпа от моторна лодка навътре в морето. Във въздуха възникнал проблем - вероятно скъсване на колана, който държал момчето, след което то паднало от голяма височина във водата.

Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас, като се провежда за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс - "причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност".

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия на тялото на детето. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая.

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Тримата обвинени са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемите.

Месец преди инцидента Изпълнителна агенция "Морска администрация" е извършила проверка на фирмата "Венис Марина", която от 15 години се занимава с предоставянето на водни атракциони.

Целта на проверката е била да се установи дали лодките са оборудвани със спасителни средства, дали екипажът, който ги управлява, е квалифициран и безопасен ли е коридорът, по който се движат. Дали са изправни и в добро състояние обезопасителните колани и въжетата според Наредбата не се проверява, каза кап. Живко Петров -директор на Морската администрация в Бургас, цитиран от БНР.

"Детето пада от парашута. Следствието следва да установи как това се е случило. Тоест, има някакво счупване на рамката върху която те стоят, или скъсване на нещо. Иначе изпадаме в спекулации, но това, което знам за тази услуга е, че това са доста здрави и дебели колани, с които се връзват хората към парашута. Всичко направено от човешка ръка може да се скъса, но това е първи такъв инцидент. Аз от 20 години наблюдавам такива атракции, досега не сме имали такъв инцидент", обясни кап. Петров.

