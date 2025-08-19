Обвиниха трима души за смъртта на 8-годишното дете, паднало от парасейлинг на плажа в Несебър, съобщават от Окръжната прокуратура в Бургас.

Инцидентът стана на 18 август в ранните следобедни часове, когато 8-годишният Иван и майка му Мария, които пристигнали на почивка от Разлог, са се качили на парашут, който се дърпа от моторна лодка навътре в морето. Във въздуха възникнал проблем - вероятно скъсване на колана, който държал момчето, след което то паднало от голяма височина във водата.

8-годишно дете загина след падане от парасейлинг на плажа в Несебър
Виж още 8-годишно дете загина след падане от парасейлинг на плажа в Несебър

Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас, като се провежда за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс - "причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност".

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия на тялото на детето. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая.

Проверяват Спешна помощ в Бургас заради загиналото след падане при парасейлинг дете
Виж още Проверяват Спешна помощ в Бургас заради загиналото след падане при парасейлинг дете

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Тримата обвинени са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемите.

Месец преди инцидента Изпълнителна агенция "Морска администрация" е извършила проверка на фирмата "Венис Марина", която от 15 години се занимава с предоставянето на водни атракциони.

Целта на проверката е била да се установи дали лодките са оборудвани със спасителни средства, дали екипажът, който ги управлява, е квалифициран и безопасен ли е коридорът, по който се движат. Дали са изправни и в добро състояние обезопасителните колани и въжетата според Наредбата не се проверява, каза кап. Живко Петров -директор на Морската администрация в Бургас, цитиран от БНР.

"Детето пада от парашута. Следствието следва да установи как това се е случило. Тоест, има някакво счупване на рамката върху която те стоят, или скъсване на нещо. Иначе изпадаме в спекулации, но това, което знам за тази услуга е, че това са доста здрави и дебели колани, с които се връзват хората към парашута. Всичко направено от човешка ръка може да се скъса, но това е първи такъв инцидент. Аз от 20 години наблюдавам такива атракции, досега не сме имали такъв инцидент", обясни кап. Петров.

ИЗБРАНО
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: ...
12189
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк? Корнер
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк?
8380
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат Бизнес
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат
6752
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина IT
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина
4199
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат Impressio
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат
5362
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн URBN
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
605
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео) Trip
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео)
5308
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин Вкусотии
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин
2305
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички? Zodiac
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?
1120