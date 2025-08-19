Министерството на здравеопазването (МЗ) е разпоредило незабавна проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас заради инцидента с починалото дете в Несебър, съобщават от пресцентъра на ведомството.

8-годишно дете загина след падане от парасейлинг на плажа в Несебър
Виж още 8-годишно дете загина след падане от парасейлинг на плажа в Несебър

Оттам изразяват и съболезнования към близките на детето, което загуби живота си след падане от 50 метра от т.нар. парасейлинг.

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента, е с долекарски екип, уточняват от МЗ. Тя е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип.

Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ, информираха още от здравното министерство.

Днес министърът на туризма Мирослав Боршош определи инцидента като изключително трагичен и посочи, че нито едно от нещата, които трябва да бъдат променени, не е в компетенцията на Министерството на туризма, допълва БТА.

На този етап нямаме институция, която да може да носи отговорност и да упражнява контролни функции по отношение на екстремните атракциони, каза министърът на туризма Мирослав Боршош пред журналисти в Априлци.

"Започва разговорът ни с институциите да има строг контрол върху подобни атракциони. В момента това, от което се нуждаем, е да видим кой и по какъв начин трябва да издава разрешителните режими на всички тези екстремни атракциони", каза той на въпрос по повод трагичния случай в Несебър, при който при инцидент с парашут, теглен от моторна лодка, загина дете на осем години.

"Кой и как проверява самите съоръжения, с които се извършват (екстремните атракциони), е доста дискусионно, да не кажа, че на този етап нямаме институция, която да може да носи отговорност за това и да упражнява контролни функции. Смятам, че най-подходящо би било Министерство на спорта, но на този предстоят разговори с колегата ми министър, за да намерим подходяща формула, тъй като това е все пак част и от туристическия продукт, който се предлага", каза министърът на туризма.

Боршош определи инцидента в Несебър като изключително трагичен и посочи, че нито едно от нещата, които трябва да бъдат променени, не е в компетенцията на Министерството на туризма. По думите му в други европейски държави с това се занимава Министерството на младежта и спорта, тъй като става въпрос за екстремни атракциони. Екстремните спортове се упражняват от съответните клубове към Министерството на младежта и спорта, и контролът - дали едно съоръжение е парашут, бънджи, парапланер, балони или др., са в прерогативите на това министерство.

 

 

