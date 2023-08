Малко след като бившият президент на САЩ Доналд Тръмп беше арестуван по обвинения в рекет и конспирация и му беше направена картотечна полицейска снимка (mugshot), кампанията му пусна в продажба тениски със същата тази снимка.

Тениската е се продава на официалния сайт на кампанията на Тръмп за 34 долара, като под снимката е изписан надписът "Never Surrender" (Никога не се предавай).

Публикуваната от властите на Джорджия в четвъртък снимка на Тръмп, на която се вижда намръщен Тръмп само няколко минути след като е бил задържан по куп обвинения в затвора в Атланта, може да се превърне в най-известната от всички, споделяна по целия свят както от недоброжелатели, така и от поддръжници.

Тръмп, който се кандидатира за президент на изборите през 2024 г., вече влезе в историята като първия бивш президент на САЩ, срещу когото са повдигнати обвинения в престъпления. Това обаче е първият път, в който му се налага да позира за такава снимка.

За разлика от другите власти, които не го сториха, Джорджия избра да го обработва като всеки друг обвиняем, включително с пръстови отпечатъци и снимка на лицето, в случай, произтичащ от усилията на Тръмп да отмени загубата си на изборите през 2020 г. в щата.

