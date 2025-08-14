Трима млади мъже загинаха, а други трима бяха ранени след две катастрофи, станали в рамките само на няколко часа във Видинско и Пазарджишко.

Сигналът за първия инцидент, станал на пътя между видинските села Куделин и Връв, е подаден на тел. 112 половин час след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

23-годишният водач на БМВ с видинска регистрация изпуска контрол над автомобила заради несъобразена скорост. 

При десен завой колата поднася и изхвърча от пътното платно, преминавайки от ляво надясно през него, за да се забие в две дървета на банкета.

На място е загинал 20-годишният пътник, който е седял до шофьора, а самият водач е издъхнал по-късно в реанимацията на болницата във Видин. Шофьорът е бил с множество травми.

Петима пострадаха при катастрофа в Разградско, шофьорът с положителен тест за амфетамин (снимки)
Виж още Петима пострадаха при катастрофа в Разградско, шофьорът с положителен тест за амфетамин (снимки)

Други двама пътници в колата са ранени и са настанени в реанимацията на видинската болница. Те са на 20 и 34 години и са се возели на задната седалка.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.

Няколко часа по-късно - рано тази сутрин, 37-годишен мъж също изгуби живота си при челен удар между два автомобила край Пазарджик

Инцидентът е станал на пътя между селата Звъничево и Ковачево, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

На място е загинал 37-годишен жител на Мало Конаре, който е управлявал едната кола. Другият шофьор е откаран в болница, като към момента няма официална информация за състоянието му.

На мястото незабавно са изпратени екипи на сектор "Пътна полиция", пожарната и Спешна помощ, които са извършили първоначални действия по обезопасяване на района и оказване на помощ на пострадалите.

Пътят, къде е станал инцидентът, е временно затворен за движение, докато трае огледът. Организиран е обходен маршрут през село Ковачево. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Само преди ден бяха отчетени резултатите от специализирана полицейска акция по пътищата на Пазарджишка област.

Проверени бяха 140 лица и 123 моторни превозни средства. Всички водачи са минали през тест за алкохол.

Констатирани са общо 11 нарушения, за които са съставени пет акта и шест глоби с фиш.

От тях четири са за автомобили, които не са минали годишен технически преглед, един - за шофиране в нетрезво състояние, един - за липса на застраховка "Гражданска отговорност". Сред нарушителите е имало един, седнал зад волана след употреба на алкохол.

Участвалите в акцията служители на АПИ са съставили два акта. След 25 проверкии от служителите на БГ ТОЛ са връчени седем електронни фиша.

ИЗБРАНО
Експерти: Годежният пръстен на Джорджина Родригес може да струва 5 млн. долара Лайф
Експерти: Годежният пръстен на Джорджина Родригес може да струва 5 млн. долара
12656
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
9351
Шефката на Европейската централна банка показа българските евромонети (снимки) Бизнес
Шефката на Европейската централна банка показа българските евромонети (снимки)
19676
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник" IT
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник"
12361
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън Impressio
Учени откриха нови кости от динозаври край град Трън
6831
България се превръща в дестинация за астротуризъм Trip
България се превръща в дестинация за астротуризъм
1861
В унисон с лятото: Унгарското лечо, което умее да нахрани всеки, който е гладен Вкусотии
В унисон с лятото: Унгарското лечо, което умее да нахрани всеки, който е гладен
2352
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август?
671
Четвъртата гореща вълна в Англия продължава с очаквани температури до 34 градуса Времето
Четвъртата гореща вълна в Англия продължава с очаквани температури до 34 градуса
1341