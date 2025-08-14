Три жертви и трима ранени при две катастрофи, станали за часове
Двама младежи загинаха, след колата им се заби в дървета край Видин, а 37-годишен издъхна след челен удар край Пазарджик
Трима млади мъже загинаха, а други трима бяха ранени след две катастрофи, станали в рамките само на няколко часа във Видинско и Пазарджишко.
Сигналът за първия инцидент, станал на пътя между видинските села Куделин и Връв, е подаден на тел. 112 половин час след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
23-годишният водач на БМВ с видинска регистрация изпуска контрол над автомобила заради несъобразена скорост.
При десен завой колата поднася и изхвърча от пътното платно, преминавайки от ляво надясно през него, за да се забие в две дървета на банкета.
На място е загинал 20-годишният пътник, който е седял до шофьора, а самият водач е издъхнал по-късно в реанимацията на болницата във Видин. Шофьорът е бил с множество травми.
Други двама пътници в колата са ранени и са настанени в реанимацията на видинската болница. Те са на 20 и 34 години и са се возели на задната седалка.
Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.
Няколко часа по-късно - рано тази сутрин, 37-годишен мъж също изгуби живота си при челен удар между два автомобила край Пазарджик.
Инцидентът е станал на пътя между селата Звъничево и Ковачево, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.
На място е загинал 37-годишен жител на Мало Конаре, който е управлявал едната кола. Другият шофьор е откаран в болница, като към момента няма официална информация за състоянието му.
На мястото незабавно са изпратени екипи на сектор "Пътна полиция", пожарната и Спешна помощ, които са извършили първоначални действия по обезопасяване на района и оказване на помощ на пострадалите.
Пътят, къде е станал инцидентът, е временно затворен за движение, докато трае огледът. Организиран е обходен маршрут през село Ковачево. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Само преди ден бяха отчетени резултатите от специализирана полицейска акция по пътищата на Пазарджишка област.
Проверени бяха 140 лица и 123 моторни превозни средства. Всички водачи са минали през тест за алкохол.
Констатирани са общо 11 нарушения, за които са съставени пет акта и шест глоби с фиш.
От тях четири са за автомобили, които не са минали годишен технически преглед, един - за шофиране в нетрезво състояние, един - за липса на застраховка "Гражданска отговорност". Сред нарушителите е имало един, седнал зад волана след употреба на алкохол.
Участвалите в акцията служители на АПИ са съставили два акта. След 25 проверкии от служителите на БГ ТОЛ са връчени седем електронни фиша.