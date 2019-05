"Митническите тарифи постепенно ще се увеличават, докато проблемът с нелегалната имиграция не бъде разрешен", написа Тръмп в Туитър.

И в следващ туит добавя ....по кое време митата ще бъдат премахнати, подробности ще даде Белият дом.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..