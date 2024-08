Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека е "дълбоко обезпокоен" от приетия миналата седмица от българския парламент закон срещу "пропагандата" на ЛГБТ+ в училищата и призова президента Румен Радев да не го подписва, предаде Франс прес.

"Дълбоко обезпокоен съм от закона за забрана на т. нар. ЛГБТИ "пропаганда" в училищата, приет наскоро от българския парламент. Призовавам президента Радев да не го подписва. Властите трябва да се борят с дискриминацията и враждебната риторика срещу ЛГБТИ хората, включително в навечерието на изборите", пише Майкъл О'Флаерти в социалната мрежа "Екс".

Избирателите в България, страна член на Европейския съюз, изпаднала в сериозна политическа нестабилност, ще гласуват през есента за седми път от 2021 г. насам. Бивша комунистическа страна, където общественото мнение е до голяма степен враждебно към общността ЛГБТ+, България не разрешава нито браковете, нито гражданските съюзи между хора от един и същи пол, отбелязва Агенция Франс прес.

Миналата сряда парламентът забрани "пропагандата" на ЛГБТ+ в училищата, като прие с голямо мнозинство поправка, внесена от проруската крайнодясна партия "Възраждане", посочва още агенцията, цитирана от БТА.

Текстът прави незаконно "насърчаването" на "нетрадиционна сексуална ориентация" и на полова идентичност, "различна от биологичната", по подобие на унгарски закон, който беше остро критикуван от Брюксел. Вносителите на закона обосноваха необходимостта от бързи законодателни действия с "недопустимото нормализиране на нетрадиционната сексуална ориентация", извършвано според тях от настоящата "пропаганда", пояснява АФП.

Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections.