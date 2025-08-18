Приключила е проверката на автошколата, в която се е обучавал 21-годишния Виктор Илиев, който влетя с колата си в автобус на градския транспорт в София. От Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" не са установили нарушения, предава NOVA.

Войната по пътищата

Според данните, събрани от фирмата, Илиев е изпълнил всички задължителни часове.

Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар. "бяла стая" сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан.

21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и т.н.

Автоинструкторът на 21-годишния мъж обясни след катастрофата, че младежът е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си той не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.

Катастрофата, при която младият шофьор буквално влетя през прозореца в автобуса, стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков" в 1:56 часа на 15 август. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми.

Жертвата е лекар от сирийски произход.

В изключително тежко състояние е шофьорът на рейса, ударен от Виктор Илиев
Виж още В изключително тежко състояние е шофьорът на рейса, ударен от Виктор Илиев

Ден по-рано стана ясно, че преди катастрофата Виктор Илиев дишал райски газ. В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока, съобщи пред журналисти в Софийския градски съд наблюдаващият прокурор Сабина Христова.

