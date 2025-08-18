340 тона боклук извозиха от пловдивския квартал "Столипиново"
По време на акцията, в която е участвала специализирана техника, са премахнати нерегламентирани сметища от улиците в района, както и в зоните около пазара, ОУ "Пенчо Славейков" и СУ "Найден Геров"
Близо 340 тона отпадъци са извозени по време на мащабно почистване на общинско предприятие "Чистота" в пловдивския квартал "Столипиново" за шест дни, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.
По време на акцията, в която е участвала специализирана техника, са премахнати нерегламентирани сметища от улиците "Прохлада", "Батак", "Крайна", "Крайречна", "Възход", "Пламък", "Варвара" "Ландос", както и в зоните около пазара, Основно училище "Пенчо Славейков" и Средно училище "Найден Геров", съобщи директорът на Общинско предприятие "Чистота" инж. Десислава Георгиева.
"Почистването на квартала е част от нашите регулярни усилия за поддържане на чиста и здравословна среда за всички пловдивчани", посочи инж. Георгиева. Тя отбеляза, че поддържането на чистотата е обща отговорност и апелира хората от "Столипиново" да проявяват повече активност в тази насока.
"Общинското предприятие ще продължи да изпълнява ангажиментите си, но очаквам и по-голяма ангажираност от жителите на "Столипиново" при опазването на околната среда. Само със сътрудничество и взаимно уважение можем да постигнем трайна промяна и да поддържаме квартала чист и подреден", допълни директорът на ОП "Чистота".
Миналия месец бе установено нерегламентирано депониране на отпадъци в близост до Околовръстния път на Пловдив в землището на с. Белащица, община Родопи, припомня БТА.