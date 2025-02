"Екипът на Джо Байдън похарчи парите на американските данъкоплатци в подкрепа на леви програми и кандидати по целия свят, а Румъния е последният пример". Това пише в социалната мрежа X пратеникът на президента Доналд Тръмп за специалните мисии Ричард Гренел, след като два месеца по-рано президентските избори в северната ни съседка бяха анулирани заради съмнения за чуждестранна - визираше се руска - намеса, повлияла на коректността на изборния процес.

"Програмите на USAid бяха използвани като оръжия срещу хора и политици, които не споделят прогресивните идеи. Екипът на Байдън похарчи парите на американските данъкоплатци в подкрепа на леви програми и кандидати по целия свят. Консерваторите по целия свят бяха на прицел. Румъния е последният пример", гласи публикацията на Гренел.

В документите на тайните служби се посочваше, че кандидатът Калин Джорджеску е нарушил изборното законодателство в частта му за финансиране на кампанията, след като е декларирал пред Постоянния изборен орган нулеви разходи, докато Румънската служба за разузнаване и Министерството на вътрешните работи посочиха, че финансирането на кампанията на Джорджеску в ТикТок е възлязло на един милион евро.

