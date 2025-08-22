Малък мечтател, момче, което е оставило следа и е помагало на когото може. Гордостта на родителите си. И е събирал цяла година пари за морето, което е обожавал. Така описва пред NOVA 8-годишния Иван от Разлог, загинал при падане от парашут на атракциона парасейлинг в Несебър, почернената му майка Мария Данева.

Съдебно-медицинската експертиза: Тежка гръдна травма е причинила смъртта на детето в Несебър
Виж още Съдебно-медицинската експертиза: Тежка гръдна травма е причинила смъртта на детето в Несебър

"Иван беше едно страхотно дете. Възпитано и постоянно усмихнато. Всеки, който го познава, може да го потвърди. До всеки, който се е докоснал, е оставил следа. Страхотен е. Обичаше да играе, като всяко дете, да рита топка. Правеше планове какво ще прави след време, като стане на 17,18 години. Опитахме се с баща му да го направим човек, да помага на когото може, да бъде съпричастен. Иван беше нашата гордост. И го знаеше. Постоянно му го казвахме, защото си беше така. А той ме питаше "добър ли съм, мамо?" Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен. Супер слънчево и обичано дете. Винаги поздравява и благодари. Пожелаваше приятна работа. Синът ми искаше да каже полицай - като баща си. За да хваща лошите. Беше справедлив, знаеше, че има добри и лоши хора. Беше супер любвеобилен", разказа през сълзи майката.

По думите ѝ оплаквания от него никога не е имало.

"Всички ми се смееха, когато питах това. Но трябваше да знаем като родители детето добро ли е. Иван щеше да бъде втори клас от есента, почти беше прочел книгите си за лятото. Трябваше да ходим да купуваме тетрадки, но всичко остана... някъде... Обожаваше морето, цяла година събираше парички, броеше ги и беше щастлив, че има достатъчно. Правеше планове къде ще ходим - дали на лунапарк... Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там, за да е постоянно на почивка. Оказа се напълно обратното - трагедия. Тръгвате трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие... без нищо... Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия доживот. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем", споделя още разстроената майка.

Майката изрази надежда да няма повече детска смърт, защото това е най-жестокото за един родител. Тя очаква да има наказани за смъртта на сина ѝ.

"Искам да помогна на други родители, защото ние вече сме обречени. На Иван не му е било разрешено да ходи до магазина сам и да кара колело без нас. На атракциона пишеше, че е позволено за деца над 3 години, а моето дете е на осем... години наред го спирах от такива дейности. А сега си позволих да сбъдна една негова мечта", каза Мария Данева.

ИЗБРАНО
Aaron Sevilla на сцената на любопитството Лайф
Aaron Sevilla на сцената на любопитството
5522
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари Корнер
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари
16456
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи Бизнес
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи
4720
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI IT
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI
4282
Археолози разкриха най-голямото извънстолично селище от Златния век на България край село Велино Impressio
Археолози разкриха най-голямото извънстолично селище от Златния век на България край село Велино
437
Вървим по-бързо, говорим по-малко URBN
Вървим по-бързо, говорим по-малко
3192
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео) Trip
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео)
1947
Тиганици от тиквички с копър Вкусотии
Тиганици от тиквички с копър
856
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ? Zodiac
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
1456
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица Времето
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
5587