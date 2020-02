Лондонската полиция съобщи, че е арестувала мъж след инцидент в джамия близо до Риджънтс парк, при който е ранен човек, предават Ройтерс и БТА.

Мъж с прободни рани е получил първа помощ от парамедици, след което бил откаран в болница. Животът на ранения е вън от опасност.

На място беше арестуван мъж по подозрения за опит за убийство, посочи полицията в изявление.

Според говорител на Мюсюлманския съвет във Великобритания, цитиран от ДПА, нападателят бил бял мъж, който нахлул в джамията по време на молитва и ранил с нож мюезина във врата.

Британската полиция не смята, че нападението в Централната лондонска джамия е извършено от терористични подбуди, предаде Ройтерс.

Първоначално бе съобщено, че раните са били във врата, но по-късно бе уточнено, че 70-годишният мъж е бил прободен в горната част на рамото. Той е откаран в болница, няма опасност за живота му.

#uk #London #police said they arrested a man on Thursday (February 20) after a #stabbing at a #mosque near #Regents #Park, which injured one person. pic.twitter.com/SzYlT2mdpE