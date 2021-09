Президентът на САЩ Джо Байдън отбеляза във вторник в речта си при откриването на 76-ата сесия на Общото събрание на ООН, че глобалното общество се намира в "преломна точка на нашата история" и в "решаващо десетилетие за нашия свят", предаде Ройтерс.

"Всички ние трябва да работим заедно, както никога преди, за да се изправим пред глобалните предизвикателства", отбеляза американският президент.

Речта на Байдън в ООН е в момент, в който президентът се опитва да промени курса на американската външна политика, момент, който той определя като "решаващо за света десетилетие", съобщи БНР.

Целта на Белия Дом е изминалите 20 години на конфликти да отстъпят място на лидерство посредством целенасочена и ефективна американска дипломация.

Байдън призова другите делегации на срещата да работят заедно, за "да победят Covid-19" и да се справят с изменението на климата, което "вече опустошава всяка част от нашия свят". Той също така призова за връщане към Всеобщата декларация за правата на човека и поставянето ѝ на над "голата политическа власт".

"Вместо да продължаваме да се борим с войните от миналото, ние се вглеждаме в това да посветим ресурсите си на предизвикателствата, които крият ключовете за нашето колективно бъдеще", подчерта Байдън.

Президентът на САЩ също така заяви, че въоръжените сили на страната могат да се използват само като "инструмент в краен случай".

Той подчерта, че много от проблемите, пред които е изправено човечеството днес, не могат да бъдат решени, "или дори да бъдат адресирани чрез силата на оръжията".

"Оръжието не трябва да се използва като отговор на всеки проблем, който виждаме по света", посочи Байдън.

Според американският президент светът се нуждае от ново механизъм за финансиране на глобалната здравна сигурност.

Джо Байдън подчерта по време на речта си, че неговата страна не се стреми към "нова Студена война" или "разделен свят".

"Според мен всички големи сили на света са длъжни внимателно да управляват взаимоотношенията си. Ние (САЩ) ще се застъпваме за нашите съюзници и нашите приятели и ще се противопоставяме на опитите на по-силните страни да доминират над по-слабите. САЩ са готови да работят с всяка нация, която се засилва и преследва мирни решения, за да споделят предизвикателствата, дори ако имаме напрегнати разногласия в други области", посочи той.

Байдън също така подчерта, че Вашингтон е готов да се върне към пълно спазване на Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA, известен като иранското ядрено споразумение), "ако Иран направи същото".

Съединените щати ще удвоят финансирането, насочено към борба с изменението на климата по целия свят, посочи Байдън в речта си пред Общото събрание на ООН.

Той призова световните лидери "да гледат в бъдещето", вместо "да се фокусират" върху минали кавги.

Pres. Biden addresses UN General Assembly on pandemic: “Our shared grief is a poignant reminder that our collective future will hinge on our ability to recognize our common humanity and to act together.” https://t.co/pOdiqeGGGp pic.twitter.com/tHLXFjZrWV