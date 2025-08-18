Южна Корея и САЩ днес започнаха годишните си летни широкомащабни военни учения за по-добро справяне със заплахите от смятаната за ядрена сила Северна Корея, която предупреди, че ученията могат да задълбочат регионалното напрежение и обеща да отговори на "всяка провокация" срещу територията си, предаде Асошиейтед прес.

Единадесетдневните "Улчи фрийдъм шийлд" (Ulchi Freedom Shield, UFS) - вторите по мащаб учения, провеждани ежегодно в Южна Корея, след ученията през март, включват 21 000 войници, от които 18 000 южнокорейци. Ще бъдат отработени компютърно симулирани командно-постови операции и полево обучение.

Изтребител на Сеул погрешка пусна 8 бомби върху град при учение със САЩ, 15 са ранени (снимки)
Виж още Изтребител на Сеул погрешка пусна 8 бомби върху град при учение със САЩ, 15 са ранени (снимки)

Ученията, които съюзниците окачествяват като отбранителни, могат да предизвикат отговор от страна на Северна Корея, която от отдавна ги определя като "репетиция за инвазия" и често ги използва като претекст за военни демонстрации и изпитвания на оръжия с цел да развива ядрената си програма.

Севернокорейският министър на народните въоръжени сили Но Гуан-чхол миналата седмица заяви в изявление, че ученията показват позицията на съюзниците за "военна конфронтация" с Пхенян и заяви, че севернокорейските сили ще бъдат в готовност да отговорят на "всяка провокация, преминаваща граничните линии".

"Улчи фрийдъм шийлд" се провеждат на фона на ключов момент за управлението на новия либерален президент И Дже-мьон, който се подготвя за среща с американския си колега Доналд Тръмп на 25 август във Вашингтон.

Тръмп предизвика безпокойство в Сеул, след като разтърси десетилетното сътрудничество с Южна Корея с искането си за по-високи плащания за присъствието на американски войски в страната и каза, че вероятно ще намали броя им, тъй като Вашингтон измества фокуса си към Китай.

ИЗБРАНО
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос Лайф
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос
23002
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки Корнер
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки
14474
Разногласия за цифровите регулации бавят финалното търговско споразумение между ЕС и САЩ Бизнес
Разногласия за цифровите регулации бавят финалното търговско споразумение между ЕС и САЩ
1299
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване IT
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване
889
Гласът, който отваря небесните врати Impressio
Гласът, който отваря небесните врати
26308
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео) Trip
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео)
20841
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене Вкусотии
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене
1054
Какво е числото на житейския ви път? Zodiac
Какво е числото на житейския ви път?
415
Мощта на урагана "Ерин" нараства, вече е четвърта степен на път към Бахамите Времето
Мощта на урагана "Ерин" нараства, вече е четвърта степен на път към Бахамите
1221