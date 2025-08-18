Руският президент  Владимир Путин подари чисто нов мотоциклет "Урал" на американец от Аляска, съобщи ТАСС, като цитира тв канала "Россия-1". Новината е потвърдил съветникът на руския посланик в САЩ Андрей Леденев.

Дипломатите вече са връчили руския мотор на Марк Уорън.

Американски изтребители съпроводиха Путин от Аляска до руската граница (видео)
Виж още Американски изтребители съпроводиха Путин от Аляска до руската граница (видео)

До този жест се стигнало, след като жителят на Анкоридж, където се проведе срещата на американския и руския президент, се оплакал, че не може да намери резервни части за същия мотор, които да му доставят, заради санкциите спрямо Русия.

По тази причина той не може да кара стария си "Урал". Американецът разказа историята си на 11 август в ефира на канала. 

Няколко дни по-късно руските дипломати го издирили и му връчили чисто нов мотор. "Това е личен подарък от президента на РФ", заяви заместник-посланикът в посолството във Вашингтон.

Уорън благодарил за подаръка и отбелязал, че при всички случаи новият мотоциклет е по-добър от стария. "Знаете ли, тази машина е великолепна. Нямам думи", заяви американецът, който живее само на няколко километра от Русия - толкова е разстоянието между САЩ и РФ от Аляска, бивша руска земя, продадена на САЩ през 19-и век.

Моторът, който Уорън е получил, е идентичен с онзи, който преди време Ирбитският завод за мотоциклети произвел за холивудската звезда Брад Пит, уточни пред ТАСС генералният директор на представителството на компанията в Москва Денис Кузнецов.

ИЗБРАНО
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd Лайф
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd
28937
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа Корнер
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа
8705
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия Бизнес
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия
7686
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване IT
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване
2377
Гласът, който отваря небесните врати Impressio
Гласът, който отваря небесните врати
36828
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители Trip
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители
1441
Какво става с тялото, когато преядем с диня Вкусотии
Какво става с тялото, когато преядем с диня
2457
Какво е числото на житейския ви път? Zodiac
Какво е числото на житейския ви път?
6446
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ Времето
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ
1686