Марк Уорън се оплакал, че не може да си стегне мотоциклета заради санкциите и няколко дни по-късно руски дипломати му връчили чисто нов

7090

Руският президент Владимир Путин подари чисто нов мотоциклет "Урал" на американец от Аляска, съобщи ТАСС, като цитира тв канала "Россия-1". Новината е потвърдил съветникът на руския посланик в САЩ Андрей Леденев.

Дипломатите вече са връчили руския мотор на Марк Уорън.

До този жест се стигнало, след като жителят на Анкоридж, където се проведе срещата на американския и руския президент, се оплакал, че не може да намери резервни части за същия мотор, които да му доставят, заради санкциите спрямо Русия.

По тази причина той не може да кара стария си "Урал". Американецът разказа историята си на 11 август в ефира на канала.

Няколко дни по-късно руските дипломати го издирили и му връчили чисто нов мотор. "Това е личен подарък от президента на РФ", заяви заместник-посланикът в посолството във Вашингтон.

Уорън благодарил за подаръка и отбелязал, че при всички случаи новият мотоциклет е по-добър от стария. "Знаете ли, тази машина е великолепна. Нямам думи", заяви американецът, който живее само на няколко километра от Русия - толкова е разстоянието между САЩ и РФ от Аляска, бивша руска земя, продадена на САЩ през 19-и век.

Моторът, който Уорън е получил, е идентичен с онзи, който преди време Ирбитският завод за мотоциклети произвел за холивудската звезда Брад Пит, уточни пред ТАСС генералният директор на представителството на компанията в Москва Денис Кузнецов.

