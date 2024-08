Тази вечер врагът атакува Одеса с балистична ракета. Цел на агресора е гражданската инфраструктура на пристанището. Пострадали са двама души - това обяви председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

По информация на кореспондента на БТА Светлана Драгнева в украинския черноморски град са се чули силни експлозии в 19:34 часа, минути след като е била обявена въздушна тревога.

По думите на Кипер пострадалите са 39-годишна служителка в пристанището и 43-годишен шофьор на зърновоз. Те са приети в болница с различна степен на наранявания.

"Служителите на реда записват последствията от поредното престъпление, извършено от руснаци", добави в коментара си председателят на Одеската областна военна администрация.

"Всички да бъдат в бомбоубежищата до отбой от тревогата, има информация за повторна атака", информира в приложението Телеграм кметът на Одеса Геннадий Труханов.

По предварителна информация от местните канали в Телеграм има поразена цел. В небето се видя дим, предава още българският кореспондент.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

