Според кмета това не е първата катастрофа на автоджигита, разрушил един от символите на града, ремонтът ще струва поне 500 000-600 000 лева

Съставиха акт на 18-годишния младеж, разрушил мост в Костинброд след дрифт с колата си. От общината публикуваха видео, на което се вижда как шофьорът се забива в стената на съоръжението, което е едно от най-старите в града и по думите на общината - един от символите му.

При инцидента е засегнат единият парапет. Мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

"За съжаление дрифтирането е много популярно на наша територия. Имаме огромен проблем с тротинетките и АТВ-тата. На шофьора му е съставен акт от полицията. Надяваме се този инцидент да стресне младите и това да спре. Секунди по-рано преминава друг автомобил. Можеше да има сериозна катастрофа. Доколкото знаем, това не е първото ПТП, което прави младежът", заяви пред Нова тв Денис Величков, старши експерт "Управление при кризи" в община Костинброд.

"Във връзка с настъпило ПТП на мостово съоръжение над р. Блато, находящо се на ул. "Стара планина" в гр. Костинброд, довело до компрометиране техническото състояние на съоръжението, се преустановява движението на МПС и пешеходци по мостовото съоръжение, находящо се на ул. "Стара планина" в участъка от кръстовището с ул. "Кирил и Методий" до кръстовището с пл. "Тодор Спасов" /І-район/, в гр. Костинброд, ДО ОТМЯНА НА ТАЗИ ЗАПОВЕД! Движението на МПС и пешеходци да се осъществява по обходни улици и пътища, в съответствие с правилата за движение и поставената временна сигнализация", написа кметът във фейсбук страницата на града.

"Това е много стар мост, това е първия мост още когато е било село Костинброд. Няма справка и данни от това време, когато е строен, така че не мога да отговоря със сигурност - какво е струвало на общината това нещо, но към момента щетите са големи", посочи още той пред bTV.

По думите му сумата за ремонта ще бъде не малка - от порядъка на 500-600 хиляди лева минимум.

От полицията посочиха, че младежът причинил катастрофата, имал книжка от 2 месеца.

За нарушението му е съставен акт, а пък пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Двама души са загинали, а 39 са ранени при катастрофи през последното денонощие

Загинали са двама души и 39 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

За последното денонощие в София са станали 19 леки произшествия и четири тежки, при които са ранени осем души.

От началото на месеца инцидентите на пътя са 294, с 16 загинали и 394 ранени. От началото на годината в страната са регистрирани 4078 катастрофи с 255 загинали и 5115 ранени.

От МВР отчитат 14 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 269 загинали през същия период на 2024 г.

