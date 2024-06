Най-малко 15 души загинаха, а десетки бяха ранени след като товарен влак се блъсна в пътнически в източния индийски щат Западна Бенгалия, съобщиха местни медии, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Инцидентът е станал близо до гара Ню Джалпайгури в град Дарджилинг, като спрелият пътнически влак бил ударен отзад от товарен, чийто машинист не обърнал внимание на семафора. При удара три вагона с пътници са излезли от релсите. Местните медии излъчиха кадри на разпръснати контейнери, както и на вагон, застанал почти вертикално след сблъсъка.

Влакът "Канченджунга Експрес" пътувал в посока Колката - столицата на Западен Бенгал, от североизточния щат Трипура. Управата на местните железници също отчете като причина за инцидента неотчетен сигнал, съобщи Ройтерс.

Телата на най-малко 15 души са извадени от вагоните, съобщи пред Ройтерс Абхишек Рой, високопоставен местен полицейски служител от Дарджилинг. 30 души са ранени. Сред загиналите са охранител от пътническия влак, както и машинистът на товарния.

Полицията и екипи на спешните служби работят заедно с медици и местни жители за справяне с последиците от катастрофата.

