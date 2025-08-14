Български гражданин но 43 г., един сърбин и още един неидентифициран бяха убити в дом в жилищен квартал на Санта Круз де ла Сиера в Боливия. Четирима заподозрени, всички боливийци, са арестувани и ще им бъдат повдигнати обвинения днес, след което ще се явят пред съдия, съобщава EL DEBER.

Според съобщения в медиите те са били убити от наркокартел в Южна Америка, като телата им са били открити в черни найлонови торби и брутално измъчвани, преди да бъдат екзекутирани, съобщи VOX News. Според медията убитият не не българин, а гражданин от Северна Македония. Вероятно има двойно гражданство.

Тройното убийство е извършено във вторник вечерта около 23:00 часа, когато съседи от района съобщават за силна музика, последвана от викове от къщата. Обезпокоени от това, което приличало на зов за помощ, те незабавно са подали сигнал в полицията, съобщава EL DEBER.

Полицаи на Специалните сили за борба с престъпността в координация с прокуратурата са влезли в имота в ранните часове на сряда и са открили труповете, които са били с белези от изтезания. Според свидетелства на съседи и частни охранители от района къщата е била обявена за продажба, но наскоро е била наета. 

Сцената, описана от директора на Специалните сили за борба с престъпността в Санта Крус Густаво Астиля, показва изключителна жестокост: жертвите са били увити в найлон, с множество наранявания, а една от тях е имала огнестрелна рана в главата. Другите две са били с фрактури, синини и следи, съвместими с продължително изтезание.

Полицейски източници потвърдиха пред EL DEBER, че властите са поискали от консулските служби на България и Сърбия информация за съдебното, полицейското и миграционното досие на идентифицираните жертви.

"Искаме да знаем дали са имали криминални досиета в страните си на произход и как са влезли в Боливия. От съществено значение е да се установи дали присъствието им в страната е било свързано с законни дейности или са били част от международни престъпни мрежи", заяви разследващ пред вестника.

Резултатите от аутопсиите, извършени в съдебната морга в Пампа де ла Исла, показва, че един от тях е починал от удар с оръжие в главата. Другите двама са починали от черепно-мозъчни травми и политравми, причинени от силни удари, наранявания, съвместими с изтезания, както съобщи пред пресата прокурорът Херланд Родригес.

Източници от разследването посочват още, че жертвите са били замесени в престъпления, свързани с трафик на наркотици в Южна Америка, макар че потвърждението ще зависи от официалната информация, изпратена от консулствата.

Друг източник, близък до разследването, коментира, че един от убитите е имал по тялото си няколко татуировки, с които се идентифицира PCC - най-голямата престъпна организация в Бразилия, която освен това е замесена в случаи на трафик на наркотици с връзки в няколко страни от региона.

Според сръбските медии, един от убитите е Милян Г., известен като "Хитри" от Ниш, лидер на международна организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на големи количества кокаин от Южна Америка към западноевропейски страни. Другият убит е е Деянчо Л., гражданин на Северна Македония.  Третата жертва, също от Ниш, е пътувала до Южна Америка с фалшиви документи.

